2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಬೇಕೆಂದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
ಮನೆಯ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಹಲವರಿಗೆ ಭಯ ಅಥವಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ದೂರವಿಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೇಗಳ ಬದಲು ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.
ಮನೆಯ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲಿ
ಮನೆಯ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಹಲವರಿಗೆ ಭಯ ಅಥವಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಡುಗೆಮನೆ, ಕಿಟಕಿ, ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಪದೇಪದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೊಳ್ಳೆ, ನೊಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಣ್ಣ ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಅವು ಕೀಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೂ ಹಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ದೂರವಿಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೇಗಳ ಬದಲು ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.
1. ಮೊಟ್ಟೆಯ ಸಿಪ್ಪೆ
ಮೊಟ್ಟೆಯ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಬದಲು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸಿ, ಹಲ್ಲಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ಕಿಟಕಿ, ಬಾಗಿಲಿನ ಚೌಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಹಲ್ಲಿಗಳು ಒಳಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಸಿಪ್ಪೆ ಇಡುವುದು ಹಳೆಯ ಮನೆಮದ್ದುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆಯ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹಲ್ಲಿಗಳು ಅಪಾಯದ ಸೂಚನೆಯಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಸಿಪ್ಪೆಯ ವಾಸನೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ ನಂತರ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
2. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ಪ್ರೇ
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿಯ ತೀಕ್ಷ್ಣ ವಾಸನೆ ಹಲ್ಲಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು ಅಥವಾ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು, ನಂತರ ನೀರನ್ನು ಸೋಸಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಿಟಕಿ, ಬಾಗಿಲಿನ ಚೌಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದು. ವಾಸನೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
3. ಕಾಳುಮೆಣಸು ಅಥವಾ ಕೆಯೆನ್ ಪೆಪ್ಪರ್
ಹಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಅಥವಾ ಕೆಯೆನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪುಡಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವುದು. ಮನೆಯ ಮೂಲೆಗಳು, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗಳ ಅಂಚುಗಳು ಹಾಗೂ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓಡಾಡುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಮೆಣಸಿನ ತೀಕ್ಷ್ಣ ವಾಸನೆ ಹಲ್ಲಿಗಳಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವು ಆ ಜಾಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಲೇಖನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
4. ಪುದೀನಾ ಮತ್ತು ಯೂಕಲಿಪ್ಟಸ್
ಪುದೀನಾ ಮತ್ತು ಯೂಕಲಿಪ್ಟಸ್ನ ತೀವ್ರ ವಾಸನೆಯೂ ಹಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ಪುದೀನಾ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಅಥವಾ ಪುದೀನಾ/ಯೂಕಲಿಪ್ಟಸ್ ಎಸೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್ನ ಕೆಲವು ಹನಿಗಳನ್ನು ಹಲ್ಲಿಗಳು ಒಳಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಳಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಹಲ್ಲಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದ ವಾಸನೆಯ ತಡೆಗೋಡೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು.
5. ನವಿಲುಗರಿ
ಹಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ನವಿಲುಗರಿ ಬಳಸುವುದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೇಳಿಬರುವ ಮನೆಮದ್ದು. ನವಿಲು ಸಣ್ಣ ಸರೀಸೃಪಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ, ನವಿಲುಗರಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಹಲ್ಲಿಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶತ್ರುವಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಕಿಟಕಿ, ಬಾಗಿಲು ಅಥವಾ ಶೆಲ್ಫ್ಗಳ ಬಳಿ ನವಿಲುಗರಿ ಇಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಹಲ್ಲಿಗಳು ಕಂಡರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓಡಿಸಬೇಕೇ?
ಮನೆಯ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಅವು ಸೊಳ್ಳೆ, ನೊಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಣ್ಣ ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಜಾತಿಯ ಹಲ್ಲಿ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನವಿದ್ದರೆ, ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
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