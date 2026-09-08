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- ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಹೀಗಿಟ್ಟರೆ ಸುಖ, ನೆಮ್ಮದಿ ನಿಮ್ಮದಾಗತ್ತೆ, ದುಡ್ಡಿನ ಹರಿವು ಬರತ್ತೆ: ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳೋದೇನು
ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಹೀಗಿಟ್ಟರೆ ಸುಖ, ನೆಮ್ಮದಿ ನಿಮ್ಮದಾಗತ್ತೆ, ದುಡ್ಡಿನ ಹರಿವು ಬರತ್ತೆ: ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳೋದೇನು
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಕಿ ಡಬ್ಬ, ದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಅಥವಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಇಡುವಂತಹ ಸರಳ ಉಪಾಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಹುದು.
ದುಡ್ಡೇ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ
ದುಡ್ಡೇ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ದುಡಿಯುವುದು ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿಯೇ. ಆದರೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವವರು ಹಲವರಾದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು, ಮನೆಯಲ್ಲೋ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡಿಟ್ಟು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಬದುಕನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ದುಡ್ಡು
ದುಡ್ಡನ್ನು ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೆ? ಇದೇ ದುಡ್ಡನ್ನು ಮನೆಯ ವಿಭಿನ್ನ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇದು ರಾಮಬಾಣವಾಗಲಿದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ನಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಹ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೆ, ಉತ್ತಮ ಲಾಭವೂ ಬರಲಿದೆ.
ಶುಕ್ರವಾರದಂದು
ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಒಂದು ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.
11 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ
ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಂಪಿನ ಕಾಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ 11 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ ಎದುರು ಇಟ್ಟರೆ ಇದರಿಂದ ಬಡತನ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯ
ರಾತ್ರಿ, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಇಟ್ಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟು, ಮರುದಿನ ಅದನ್ನು ಮುಖ್ಯಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೆ, ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ...
ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಣ್ಯವನ್ನು ದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಮಲಗಿದರೆ, ಇದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಗೊಂದಲಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ, ಉನ್ನತಿಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.