ಈಗೀಗ ಜನರು ಫೋನ್ ಕವರ್ ಹಿಂದೆ ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಇಡೋದು ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಾರಣ
Bay leaf ritual: ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಕೇವಲ ರುಚಿಯಾದ ಅಡುಗೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ಕೇಸ್ (Phone Case) ಒಳಗೆ ಒಂದು ಪಲಾವ್ ಎಲೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಶಕ್ತಿ
ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಶಕ್ತಿ
ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಕೇವಲ ರುಚಿಯಾದ ಅಡುಗೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಜನರು ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಫೋನ್ ಕವರ್ನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಎಲೆಯನ್ನು ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಡಬೇಕು? ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ನಂಬಿಕೆಗಳೇನು ಎಂಬ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭ (Financial Prosperity)
ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭ (Financial Prosperity)
ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಲಾವ್ ಎಲೆಯನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಹಲವರ ನಂಬಿಕೆ.
ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಕೇತ (Success in Projects)
ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಕೇತ (Success in Projects)
ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ರೋಮ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಶಾಲಿಗಳಿಗೆ ಈ ಎಲೆಯ ಕಿರೀಟವನ್ನು ತೊಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇದು ಜಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಋಣಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ (Negative Energy Protection)
ಋಣಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ (Negative Energy Protection)
ಪಲಾವ್ ಎಲೆಯು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಋಣಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು (Negative Energies) ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ, ಧನಾತ್ಮಕ ಕಂಪನಗಳನ್ನು (Positive Vibrations) ನೀಡುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ಅತಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆ ಇದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಯಾಕೆ? (Why the Phone Case?)
ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಯಾಕೆ? (Why the Phone Case?)
ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುವ ವಸ್ತು ಎಂದರೆ ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್. ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಳು ಫೋನ್ ಮೂಲಕವೇ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ, ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವಾದ ಎಲೆಯನ್ನು ಫೋನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದು ಆಧುನಿಕ ನಂಬಿಕೆ.
ಈ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? (How to do it?)
ಈ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? (How to do it?)
ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ಪಲಾವ್ ಎಲೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ಅದು ಫೋನ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಮುರಿಯದಂತೆ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇಡಿ. ಎಲೆಯ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾದಾಗ ಅಥವಾ ಅದು ಅತಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹೊಸ ಎಲೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.