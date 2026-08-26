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ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ನಿವಾರಿಸಲು ಉಪ್ಪು

ಬಹುತೇಕರು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಥವಾ ಬಾತ್‌ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಉಪ್ಪು ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಋಣಾತ್ಮಕ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.

vaastu Aug 26 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:Getty
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ಉಪ್ಪು ಸಾಕ್ಷಾತ್ 'ಲಕ್ಷ್ಮೀ' ಸ್ವರೂಪ!

ಉಪ್ಪನ್ನು 'ಲಕ್ಷ್ಮೀ' ದೇವಿ ಸ್ವರೂಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಕಾರಣ ಉಪ್ಪಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. 

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ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಡಿ!

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಉಪ್ಪನ್ನು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಎಸೆಯಬಾರದು ಅಥವಾ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಧನಾಗಮನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು.

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ಉಪ್ಪಿನ ಬದಲು 'ಪಟಿಕ' ಬಳಸಿ!

ಬಾತ್‌ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಉಪ್ಪಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು ‘ಪಟಿಕ’. ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಾತ್‌ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಮಾಡುವ ಅಪಮಾನವೆಂದು ಕೆಲವು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.

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ಪಟಿಕ ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ

ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಟಿಕದ ಹರಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಬಾತ್‌ರೂಮ್‌ನ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಇದು ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.

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ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸರಳ ಬದಲಾವಣೆ

ಪವಿತ್ರವಾದ ಉಪ್ಪನ್ನು ಅಡುಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಪಟಿಕವನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

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