ಬಹುತೇಕರು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಥವಾ ಬಾತ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಉಪ್ಪು ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಋಣಾತ್ಮಕ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
ಉಪ್ಪನ್ನು 'ಲಕ್ಷ್ಮೀ' ದೇವಿ ಸ್ವರೂಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಕಾರಣ ಉಪ್ಪಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ.
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಉಪ್ಪನ್ನು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಎಸೆಯಬಾರದು ಅಥವಾ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಧನಾಗಮನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು.
ಬಾತ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಉಪ್ಪಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು ‘ಪಟಿಕ’. ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಾತ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಮಾಡುವ ಅಪಮಾನವೆಂದು ಕೆಲವು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಟಿಕದ ಹರಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಬಾತ್ರೂಮ್ನ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಇದು ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.
ಪವಿತ್ರವಾದ ಉಪ್ಪನ್ನು ಅಡುಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಪಟಿಕವನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
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