ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೆಡುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ.. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಅಧೋಗತಿಯ ಸಂಕೇತ!
Vastu tips for wealth: ಮನೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬಹುತೇಕರ ಮನೆ, ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ನೆಡಬಾರದು. ಸರಿಯಾದ ದಿನ, ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು, ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ.
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭ ಪಡೆಯಿರಿ
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭ ಪಡೆಯಿರಿ
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಳೆಸುವುದು ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸುಖ-ಶಾಂತಿಯ ಸಂಕೇತ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ತಪ್ಪು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ದಿನ ನೆಟ್ಟರೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.
1. ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೆಡಲು ಯಾವ ದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ?
1. ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೆಡಲು ಯಾವ ದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ?
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೆಡಲು ಶುಕ್ರವಾರ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದಿನ. ಶುಕ್ರವಾರವು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯದ ಅಧಿದೇವತೆಯಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ದಿನ. ಅಲ್ಲದೆ, ಶುಕ್ರವಾರವು 'ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ'ದ ಸಂಕೇತವೂ ಹೌದು. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಸುಖ-ಭೋಗಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೆಟ್ಟರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನ-ಧಾನ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
2. ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಸೂಕ್ತ?
2. ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಸೂಕ್ತ?
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆಯ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ (South-East) ಮಾತ್ರ ಇಡಬೇಕು. ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಗಣಪತಿ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಈ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗ್ನೇಯದಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ನಾಶವಾಗಿ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
3. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಇಡಬೇಡಿ!
3. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಇಡಬೇಡಿ!
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ (North-East) ಇಡಬಾರದು. ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು ಗ್ರಹ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರು ಪರಸ್ಪರ ಶತ್ರು ಗ್ರಹಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಟ್ಟರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ, ಕಲಹ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಇತರ ಮುಖ್ಯ ನಿಯಮಗಳು
ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಇತರ ಮುಖ್ಯ ನಿಯಮಗಳು
ಬಳ್ಳಿ ನೆಲ ಮುಟ್ಟಬಾರದು: ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಬಳ್ಳಿಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಿದಾಡಬಾರದು. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಅಧೋಗತಿಯ ಸಂಕೇತ. ಬಳ್ಳಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ (ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ) ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ದಾರ ಅಥವಾ ಕೋಲಿನ ಆಸರೆ ನೀಡಬೇಕು.
ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ: ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಒಣಗಿಹೋಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ.
ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಬೇಡಿ: ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀಡಬಾರದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅದೃಷ್ಟ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೆಟ್ಟು, ಈ ಸರಳ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ.