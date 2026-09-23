- Home
- Entertainment
- TV Talk
- ಬಪ್ಪನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಈ ಯುವಕ ಯಾರು? ರಿಯಾಲಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಫಿದಾ!
ಬಪ್ಪನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಈ ಯುವಕ ಯಾರು? ರಿಯಾಲಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಫಿದಾ!
Reality TV star Ganpati blessings: ಯಾವುದೇ ವಿಐಪಿ ಸವಲತ್ತು ಬಳಸದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರಂತೆ ಗಣಪತಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಜನರ ಮನಗೆದ್ದ ಆ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಸದಾ ವಿವಾದ ಹಾಗೂ ಮುಂಗೋಪದಿಂದಲೇ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ಸರಳತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಆ ಯುವಕ ಯಾರು?
ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಆ ಯುವಕ ಯಾರು?
ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಆ ಜನಸಂದಣಿಯ ನಡುವೆ, ಒಬ್ಬ ಕಟ್ಟುಮಸ್ತಾದ ಯುವಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ. ಯಾವುದೇ ವಿಐಪಿ ಪಾಸ್ ಬಳಸದೆ, ತಾನೊಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಎಂಬ ಯಾವ ಹಮ್ಮು-ಬಿಮ್ಮೂ ತೋರದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರಂತೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ನಿಂತಿದ್ದ. ಆತನ ಮುಖದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿತ್ತು.
ದಂಗಾದ ನೆಟ್ಟಿಗರು
ದಂಗಾದ ನೆಟ್ಟಿಗರು
ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಆ ಮುಖ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಎನಿಸತೊಡಗಿತು. ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಬೆಂಕಿಯುಗುಳುವ, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆ ‘ರಫ್ & ಟಫ್’ ವ್ಯಕ್ತಿ, ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ನೆಟ್ಟಿಗರು ದಂಗಾದರು!
ಇವರೇ ಅವರು
ಇವರೇ ಅವರು
ಹೌದು, ಆತ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಯೋಗೇಶ್ ರಾವತ್.
ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವೇ ಇದೆ
ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವೇ ಇದೆ
ಮೂಲತಃ ಉತ್ತರಾಖಂಡದವರಾದ ಯೋಗೇಶ್ ರಾವತ್, ತೈಕ್ವಾಂಡೋದಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಡೆದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಕಿಕ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್. ಎಂಟಿವಿ ರೋಡೀಸ್, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ವಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಲಾಕ್ ಅಪ್ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ಮೂಲಕ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದ ಇವರು, ಟಾಸ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಅಪ್ರತಿಮ ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನೇರ ಮಾತುಗಳಿಂದಲೇ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತರು
ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತರು
ಶೋಗಳಲ್ಲಿನ ಇವರ ಮುಂಗೋಪ, ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಕೆಸರೆರಚಾಟಗಳು ಇವರನ್ನು ಸದಾ ವಿವಾದಗಳ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿಯೇ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಣೇಶನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಂತೆ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ಇವರ ವಿಡಿಯೋ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಿದೆ.
ಜನರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ರಾವತ್
ಜನರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ರಾವತ್
ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಗತ್ತು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡ ಯೋಗೇಶ್ ಅವರ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮಾರುಹೋಗಿದೆ. "ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೇ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವಿನಮ್ರತೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಜನರು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಾದಗಳ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಯೋಗೇಶ್ ರಾವತ್ ಅವರ ಈ ನಡವಳಿಕೆ ಇದೀಗ ಜನರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.