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- ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನಟಿ ಚೈತ್ರಾ ರಾವ್; ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗ್ ಕೌಶಿಕ್ ಮದ್ವೆಯಾದ ಜೋಡಿ ಹಕ್ಕಿಯ ಟೀಚರ್!
ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನಟಿ ಚೈತ್ರಾ ರಾವ್; ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗ್ ಕೌಶಿಕ್ ಮದ್ವೆಯಾದ ಜೋಡಿ ಹಕ್ಕಿಯ ಟೀಚರ್!
'ಜೋಡಿ ಹಕ್ಕಿ' ಧಾರಾವಾಹಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಚೈತ್ರಾ ರಾವ್, ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ ಕೌಶಿಕ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಆಡಂಬರವಿಲ್ಲದೆ, ಕರಾವಳಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ದೇವಾಲಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆಪ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದಿದೆ. ಫೋಟೋಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿ 'ಜೋಡಿ ಹಕ್ಕಿ' ಮೂಲಕ ನಾಡಿನ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿ ಚೈತ್ರಾ ರಾವ್ (Chaithra Rao) ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಆಡಂಬರ, ಅದ್ಧೂರಿತನವಿಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ ಕೌಶಿಕ್ ಅವರ ಕೈಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿರುತೆರೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಚೈತ್ರಾ ರಾವ್ ಮತ್ತು ರಂಗಕರ್ಮಿ ಕೌಶಿಕ್ ಜೋಡಿಯ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕರಾವಳಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ದೇವಾಲಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆರವೇರಿದೆ.
ಆಡಂಬರವಿಲ್ಲದ ಸರಳ ಮದುವೆ: ಕರಾವಳಿ ಶೈಲಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಮದುವೆ ಎಂದರೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್, ಸಾವಿರಾರು ಅತಿಥಿಗಳು, ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕಲಾವಿದ ಜೋಡಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಆಡಂಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ, ಕೇವಲ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಅಪರೂಪದ ಹಾಗೂ ನಯನಮನೋಹರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನವದಂಪತಿ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಸರಳ, ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ... ಕರಾವಳಿಯ ಸುಂದರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಹಾರೈಕೆಗಳ ನಡುವೆ, ಚೈತ್ರಾ ಮತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಲೈಮ್ಲೈಟ್ ಬದಿಗೊತ್ತಿ, ಅತ್ಯಂತ ನೈಜ ಹಾಗೂ ಮನದಾಳದ ಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮದುವೆಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಜಾನಕಿ ಟೀಚರ್' ಪಾತ್ರದಿಂದ ವಿಲನ್ ಆಗುವವರೆಗೆ...
ಚೈತ್ರಾ ರಾವ್ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಧಾರಾವಾಹಿ 'ಜೋಡಿ ಹಕ್ಕಿ'ಯಲ್ಲಿ 'ಜಾನಕಿ ಟೀಚರ್' ಆಗಿ ಇವರು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದ ಮುಗ್ಧ ಪಾತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿತ್ತು.
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಟನೆಯಿಂದ ಕೊಂಚ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಚೈತ್ರಾ, ಕೆಲವು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಸ್ಟಾರ್ ವಾಹಿನಿಯ 'ಭಾರ್ಗವಿ ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ' ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ರೀ-ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅವರು, ಸದಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಖಳನಾಯಕಿಯಾಗಿ (ವಿಲನ್) ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.
ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರ
ಇತ್ತ ನಟ ಕೌಶಿಕ್ ಕೂಡ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಕಲಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯವರೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಕಿರುತೆರೆಯ ತಾರೆಯರು, ಸಹ ಕಲಾವಿದರು ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ, 'ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಜೀವನ ನೂರು ಕಾಲ ಸುಖ-ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿ' ಎಂದು ಹರಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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