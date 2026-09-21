ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಹೇಗೆ? ಚಾಣಕ್ಯರ ಈ ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿಯಿರಿ
ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ. ಸುಖದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಒಂಟಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು, ಬಿದ್ದರೂ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿ.
ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಕೈಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
Chanakya Niti: ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಕೈಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ತಮ್ಮ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೇ ಮನುಷ್ಯನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಯಮದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಮಂತ್ರ – ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿ
ಚಾಣಕ್ಯರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಬರದಿದ್ದರೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೇ ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾತು ಇಂದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವಕನಿಗೂ ಹಾಗೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ಕಷ್ಟಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ
ಸುಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗ, ಸೋಲಾದಾಗ ಅಥವಾ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರವಿಟ್ಟಾಗ, ಮನುಷ್ಯ ಒಂಟಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಯಾರು ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅಂದರೆ ಏನು?
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದು ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆ ಇರುವುದು. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವುದು. ಬೇರೆಯವರ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ ಧೈರ್ಯ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ.
ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಶೂರರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್, ಚಾಣಕ್ಯರ ಜೀವನವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಜನರ ವಿರೋಧವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಲೇ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಯಾರು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ, ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಲೇ ಸ್ವಯಂ ರಕ್ಷಣೆ
ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ವಿರೋಧಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ, ಆ ದಾರಿ ನಿಮಗಾಗಿಯೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ನೀವು ಒಂಟಿಯಾದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಪರಿಚಯ ನಿಮಗೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ, ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಛಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತವೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೇ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗುರಾಣಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ನಂಬಲು ಕಲಿಯಿರಿ
ಸೋಲು ಎದುರಾದರೂ ಎಂದಿಗೂ ಹತಾಶರಾಗಬೇಡಿ. ಬೇರೆಯವರ ಮಾತುಗಳಿಗಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯ ಮೇಲೆ ದೃಢವಾಗಿರಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀರಿ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ ಎನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
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