1980ರ ದಶಕದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯರಾದ ರಾಧಾ ಮತ್ತು ಅಂಬಿಕಾ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ಬದ್ಧ ದ್ವೇಷ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಖಾಲಿ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ಕದ್ದು 46 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಂಚಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಂಬಿಕಾ ಮತ್ತು ಸಹೋದರನ ವಿರುದ್ಧ ರಾಧಾ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
1980 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಸಹೋದರಿ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ನಟಿಯರಾದ ರಾಧಾ ಮತ್ತು ಅಂಬಿಕಾ ಈಗ ಬದ್ಧವೈರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಬಿಕಾ ಮತ್ತು ರಾಧಾ ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಒಡಹುಟ್ಟಿದ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಬಿಕಾ 1979 ರಲ್ಲಿ ನಟಿಯಾಗಿ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರೆ, ರಾಧಾ ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರ ಅಲೈಗಲ್ ಒಯಿವತಿಲೈ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ಇದೀಗ, ನಟಿ ಅಂಬಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ರಾಧಾ ಅವರು ಸುಮಾರು 46 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈನ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂಬಿಕಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 46 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ನಗದೀಕರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಧಾ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂಬಿಕಾ ಮತ್ತು ಸಹೋದರನಿಂದ ವಂಚನೆ?
ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಧಾ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಐದು ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ಅಂಬಿಕಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಪಾದಿತ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ ನಂತರ, ರಾಧಾ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಐದು ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 46 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅಂಬಿಕಾ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಕೋಣೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಖಾಲಿ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಧಾ ಹೇಳಿರುವುದು ಏನು?
ಚೆನ್ನೈನ ವಲಸರವಕ್ಕಂನ ಎ.ಆರ್. ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಧಾ ವಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅದೇ ಮನೆಯ ನೆಲಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಬಿಕಾ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಬಿಕಾಗೆ ತನ್ನ ಕೋಣೆಗೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವಿತ್ತು. ಇದನ್ನೇ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಧಾ ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ವಹಣೆ, ನೌಕರರ ಸಂಬಳ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಐದು ಅಥವಾ ಆರು ಖಾಲಿ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೇರಳ, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಂಚನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ರಾಧಾ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಧಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ರಾಧಾ ಅವರಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಅಂಬಿಕಾ ನಾಯರ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೌಲ್ಯದ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗಾಗಿ ಹಳೆಯ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ, ರಾಧಾ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಚೆಕ್ಗಳ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.