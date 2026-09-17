ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು ಪಡುವವರು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯವರಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹವರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡದೆ, ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಥವರಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಜಾಣತನ.
ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನೋಡಿ ಖುಷಿಪಡುವವರು ಕೆಲವರಾದರೆ, ಒಳಗೊಳಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು ಪಡುವವರು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಇಂಥವರು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರ ತರಾನೇ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಸೂತ್ರಗಳು
ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸು ನೋಡಿ ಖುಷಿಪಡುವವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೋ, ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನೋಡಿ ಒಳಗೊಳಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು ಪಡುವವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸಾಧಿಸಿದಾಗ ಹೊಗಳಿದರೂ, ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವವರು ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಇಂಥವರ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಸೂಯೆ ಇರುವವರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡದೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದು
ನಿಮ್ಮ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಯಾರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡದೆ ಇರುವುದು, ನಿಮ್ಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗದಂತೆ ನಿರುತ್ಸಾಹ ಮಾಡುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ನಿರುತ್ಸಾಹದ ಮಾತಿನ ಹಿಂದೆಯೂ ಅಸೂಯೆ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಬಾರಿ ನಿಜವಾದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಎಚ್ಚರಿಸುವವರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾತಿಗಿಂತ, ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಬೇರೆಯವರ ಬಳಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು
ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ರೀತಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವರನ್ನು ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಾರಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಸೂಯೆ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳುವುದು, ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರುವಂತೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಇಂಥವರ ನಡವಳಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ಶತ್ರುಗಳು ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಬದಲು, ಆ ಮಾಹಿತಿ ನಿಜಾನಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವುದು
ನೀವು ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಿದಾಗ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಖುಷಿಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೀವು ಸಾಧಿಸಿದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿನ ಶ್ರಮವನ್ನು ಗುರುತಿಸದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದೃಷ್ಟ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರ ಸಹಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೇಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಖುಷಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು
ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಏನಂದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡುವ ಬದಲು, ನಮ್ಮ ಗುರಿಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಜೊತೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಜಗಳವಾಡುವ ಬದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇರುವುದು, ಅಗತ್ಯ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಜಾಣತನದ ನಿರ್ಧಾರ.