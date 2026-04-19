ಓವಲ್ ಫೇಸ್‌ಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ: ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರ 7 ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ಗಳು!

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ತಮ್ಮ ನಟನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸ್ಟೈಲ್‌ಗೂ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 

fashion Apr 19 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:DeepikaPadukone@instagram
ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆಯ ಟ್ರೆಂಡಿ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್

ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ಗಳು  ಪಾರ್ಟಿ ಇರಲಿ, ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭವಿರಲಿ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅವರ ಈ 7 ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಒಂದು ಹಂತ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಲ್ಲವು.

ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಹೈ ಬನ್ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್

ನೀವು ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಡೇಟ್ ಲುಕ್‌ಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಹೈ ಬನ್ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈ ಬ್ರೇಡೆಡ್ ಪೋನಿಟೇಲ್ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್

ಓವಲ್ ಆಕಾರದ ಮುಖಕ್ಕೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಲುಕ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಇಂತಹ ಹೈ ಬ್ರೇಡೆಡ್ ಪೋನಿಟೇಲ್ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಫೆಮಿನಿನ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಹೈ ಸ್ಲೀಕ್ ಬನ್ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್

ಓವಲ್ ಆಕಾರದ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಈ ಹೈ ಸ್ಲೀಕ್ ಬನ್ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಖಕ್ಕೆ ರಾಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

ಲೋ ಬನ್ ವಿತ್ ಗಜ್ರಾ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್

ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ದೀಪಿಕಾ ಅವರ ಲೋ ಬನ್ ಗಜ್ರಾ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಫ್ ಇಟ್ಟು, ಹಿಂದಿನ ಬನ್‌ಗೆ ಗಜ್ರಾ ಮುಡಿದರೆ ಮುಖವು  ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಕ್ರೌನ್ ಫ್ರೆಂಚ್‌ಟೇಲ್ ಮಲ್ಟಿ ಬ್ರೇಡ್

ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್‌ಗಾಗಿ ಕ್ರೌನ್ ಫ್ರೆಂಚ್‌ಟೇಲ್ ಮಲ್ಟಿ ಬ್ರೇಡ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇದು ಮುಖವನ್ನು ಉದ್ದವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಓವಲ್ ಫೇಸ್ ಶೇಪ್ ಇರುವವರಿಗೆ ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಯಂಗ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಮೆಸ್ಸಿ ಬನ್ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್

ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಉಡುಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಂತಹ ಮೆಸ್ಸಿ ಬನ್ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಿನಿಮಲ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಬಯಸಿದರೆ, ದೀಪಿಕಾ ಅವರ ಈ ಲುಕ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿದೆ.

ಸೆಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಲೂಸ್ ಲೋವರ್ ಬನ್ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್

ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಐಕಾನಿಕ್ ಲುಕ್ ಎಂದರೆ ಸೆಂಟರ್ ಪಾರ್ಟೆಡ್ ಬನ್ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್. ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಓವಲ್ ಫೇಸ್‌ಗೆ ತುಂಬಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. 

