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- 'ಶತ್ರುವಿನ ನೆರೆಯವನು ನಮಗೆ ಮಿತ್ರ' : ಚಾಣಕ್ಯನ ಈ ರಹಸ್ಯ ಅರ್ಥವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯ
'ಶತ್ರುವಿನ ನೆರೆಯವನು ನಮಗೆ ಮಿತ್ರ' : ಚಾಣಕ್ಯನ ಈ ರಹಸ್ಯ ಅರ್ಥವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯ
Chanakya quotes in Kannada: ಬಲಿಷ್ಠ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಆಳಲು ಯಾವ ರೀತಿಯ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ತಂತ್ರವಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ತಮ್ಮ 'ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ'ದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಮಂಡಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ’ದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
‘ಮಂಡಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ’ದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಬಲಿಷ್ಠ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಯಾವ ರೀತಿಯ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ತಂತ್ರ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ತಮ್ಮ ‘ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ’ದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ‘ಮಂಡಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ’ದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ರಾಜನೀತಿ ಅಗತ್ಯ
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ರಾಜನೀತಿ ಅಗತ್ಯ
ಕೇವಲ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಚಾಣಕ್ಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ರೂಪಿಸಿದ ಸೂತ್ರವೇ ‘ಮಂಡಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ’.
ನೆರೆಯವನೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶತ್ರು
ನೆರೆಯವನೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶತ್ರು
ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ಗಡಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ 'ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಶತ್ರು'. ಏಕೆಂದರೆ ಗಡಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗಾಗಿ ಸದಾ ಪೈಪೋಟಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಶತ್ರುವಿನ ನೆರೆಯವನು ನಮಗೆ ಮಿತ್ರ
ಶತ್ರುವಿನ ನೆರೆಯವನು ನಮಗೆ ಮಿತ್ರ
ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುವಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯವು ಆ ಶತ್ರುವಿನೊಂದಿಗೆ ವೈರತ್ವ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆತ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ನಿಮಗೆ ‘ಮಿತ್ರ’ನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಚಾಣಕ್ಯನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ.
ಇದುವೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ‘ಮಂಡಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ’
ಇದುವೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ‘ಮಂಡಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ’
ರಾಜ್ಯಗಳ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶತ್ರು ಮತ್ತು ಮಿತ್ರರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಈ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಸಮೀಕರಣವನ್ನೇ ಚಾಣಕ್ಯ ‘ಮಂಡಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ’ (Mandala Theory) ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
'ಶತ್ರುವಿನ ಶತ್ರು ನಮಗೆ ಮಿತ್ರ'
‘ಶತ್ರುವಿನ ಶತ್ರು ನಮಗೆ ಮಿತ್ರ’
ಇಂದಿಗೂ ಜಾಗತಿಕ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವ "ಶತ್ರುವಿನ ಶತ್ರು ಮಿತ್ರ" (Enemy's enemy is a friend) ಎಂಬ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತತ್ವದ ಅಡಿಪಾಯವೇ ಈ ಮಂಡಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ.
ಯಾರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಬಲ್ಲರು?
ಯಾರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಬಲ್ಲರು?
ನೆರೆಹೊರೆಯವರನ್ನು ಅಳೆದು, ಶತ್ರು ಮತ್ತು ಮಿತ್ರರ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತಂತ್ರವನ್ನು ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೋ, ಅವರು ಮಾತ್ರ ಬಲಿಷ್ಠ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಆಳಲು ಸಾಧ್ಯ.
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