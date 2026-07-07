ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ಸುಖಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆಯಾಗುವ ಯುವತಿಯರು ತಮ್ಮ ಭಾವಿ ಪತಿಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬೇರೆಯವರ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು.
ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಾದರೂ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ಅಡಿಪಾಯ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ಮುಚ್ಚಿಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆಗಲೇ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರುಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆರೆಯಬಹುದು.
ಮದುವೆಯಾಗಲಿರುವ ಯುವತಿಯರು ತಮ್ಮ ಭಾವಿ ಪತಿಯ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರಿಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
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