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ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನಿ ಚಾಣಕ್ಯ

ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ಸುಖಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

relationship Jul 07 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:pinterset
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ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ

ಮದುವೆಯಾಗುವ ಯುವತಿಯರು ತಮ್ಮ ಭಾವಿ ಪತಿಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬೇರೆಯವರ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

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ನಂಬಿಕೆಯೇ ಅಡಿಪಾಯ

ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಾದರೂ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ಅಡಿಪಾಯ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ಮುಚ್ಚಿಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

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ಕೋಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ

ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆಗಲೇ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರುಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

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ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿ

ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆರೆಯಬಹುದು.

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ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

ಮದುವೆಯಾಗಲಿರುವ ಯುವತಿಯರು ತಮ್ಮ ಭಾವಿ ಪತಿಯ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರಿಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

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