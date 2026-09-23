ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದ ವಿನು ಮೋಹನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಇದೀಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಇದು ಕೇವಲ ವದಂತಿಯಷ್ಟೇ!
Malayalam celebrity couple Vinu Mohan and Vidya divorce? ಮುರಿದು ಬಿತ್ತಾ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿದ್ದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಜೋಡಿಯ 13 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ?
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಮದುವೆ ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನದ ಸುದ್ದಿಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಹಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಇದೀಗ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮತ್ತೊಂದು ತಾರಾ ದಂಪತಿಯ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಖ್ಯಾತ ನಟ ವಿನು ಮೋಹನ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ವಿದ್ಯಾ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಬೇರ್ಪಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಮನೋರಮಾ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದತ್ತ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆಗೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಲ್ಲ.
ವಿನು ಮೋಹನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾ ಅವರದ್ದು ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ. 2013ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕವೂ ಇಬ್ಬರೂ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಹಲವು ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಬೇರ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ತಂದಿದೆ.
ಇವರ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಕೆಲ ಸಮಯದಿಂದಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು. ವಿನು ಮೋಹನ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾ ಜೊತೆಗಿನ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿರುವುದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ಹೊಸ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ವಿದ್ಯಾ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಿನು ಮೋಹನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು ಇನ್ನೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ಅವರು ‘ವಿನು ಮೋಹನ್’ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಇವರಿಬ್ಬರ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ದಂಪತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರದ ನಿಖರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ.
ವಿನು ಮೋಹನ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಲೋಹಿತದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ನಿವೇದ್ಯಂ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕನಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಖ್ಯಾತ ನಟ ಕೊಟ್ಟಾರಕ್ಕರ ಶ್ರೀಧರನ್ ನಾಯರ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಹಾಗೂ ನಟ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸೋದರಳಿಯ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ವಿನು, ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ನಟಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೂಡ ತಮಿಳು ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2007ರಲ್ಲಿ ‘ದಂಡಾಯುಥಪಾಣಿ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಅವರು, ಬಳಿಕ ‘ನೀಲಾಂಬರಿ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಅವರು, ಹಲವು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದ ವಿನು ಮೋಹನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಇದೀಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದಂಪತಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬರುವವರೆಗೆ, ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವರದಿಗಳೆಂಬ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡುವುದು ಸೂಕ್ತ.