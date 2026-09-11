ನಿಮ್ಮನೆಯ ಟಿವಿ ರಿಮೋಟ್ ಒಮ್ಮೆ ತಟ್ಟಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ಯಾಕೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ಸೈನ್ಸ್ ಕಥೆ!
ಕೆಲಸ ಮಾಡದ ಟಿವಿ ರಿಮೋಟ್ಗೆ ತಟ್ಟಿದಾಗ ಅದು ತಕ್ಷಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದೇಕೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮಗಳು, ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ರಿಮೋಟ್ಗೆ ತಟ್ಟಿದಾಗ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕಾರಣವಲ್ಲ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮಗಳಿವೆ:
1. ಬ್ಯಾಟರಿ ತುಕ್ಕು (ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ - Oxidation):
ರಿಮೋಟ್ ಒಳಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಲೋಹದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಗಳು (Springs/Terminals) ಇರುತ್ತವೆ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಧೂಳಿನಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ತುದಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ನಡುವೆ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ತೆಳುವಾದ ತುಕ್ಕು ಅಥವಾ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪದರ (Oxidation layer) ಜಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ರಿಮೋಟ್ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ತಟ್ಟಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?: ನಾವು ರಿಮೋಟ್ಗೆ ತಟ್ಟಿದಾಗ ಅಥವಾ ಬಡಿದಾಗ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆ (Friction) ಉಂಟಾಗಿ ಆ ತುಕ್ಕು ಅಥವಾ ಕೊಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ರಿಮೋಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
2. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸಡಿಲವಾಗಿರುವುದು (Loose Connection):
ರಿಮೋಟ್ ಕೈಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದ್ದಾಗ, ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸಡಿಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ (Loose contact). ರಿಮೋಟ್ಗೆ ಬಡಿದಾಗ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜರಿದು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೂರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಪುನಃ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
3. ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಚಾರ್ಜ್ (Chemical Jolt):
ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಾಗ, ಅದರ ಒಳಗಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಿಮೋಟ್ಗೆ ತಟ್ಟಿದಾಗ ಅಥವಾ ಅಲುಗಾಡಿಸಿದಾಗ ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಳಗಿನ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಲಿಸಿ, ಕ್ಷಣಕಾಲ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ರಿಮೋಟ್ನಿಂದ ಟಿವಿಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಳುಹಿಸಲು ಈ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿನ ಶಕ್ತಿಯೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಾಗಾದರೆ, ಇದು ಯಾವುದರ ಮುನ್ಸೂಚನೆ?
ರಿಮೋಟ್ಗೆ ತಟ್ಟಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ರಿಮೋಟ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳಾಗಿವೆ:
ಬ್ಯಾಟರಿ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಮುಗಿದಿದೆ: ನಿಮ್ಮ ರಿಮೋಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡ್ರೈನ್ (ಖಾಲಿ) ಆಗುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿವೆ ಎಂದರ್ಥ.
ಕಾರ್ಬನ್ ಅಥವಾ ಕೊಳೆ ಕುಳಿತಿದೆ: ಬ್ಯಾಟರಿ ಕೂರುವ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಳು ಅಥವಾ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.
ಪ್ರಮುಖ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಪದೇ ಪದೇ ತಟ್ಟಬೇಡಿ!
ರಿಮೋಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದಾಗ ಕೈಯಿಂದ ಬಡಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಸೋಫಾ, ಟೇಬಲ್ಗೆ ಕುಟ್ಟುವುದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ.
ಹೀಗೆ ಬಡಿಯುವುದರಿಂದ ರಿಮೋಟ್ನ ಒಳಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ಮದರ್ಬೋರ್ಡ್ (Circuit Board), ಐಆರ್ ಸೆನ್ಸರ್ (IR LED) ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಾಕ್ಗಳು ಮುರಿದುಹೋಗಿ ರಿಮೋಟ್ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಬಹುದು.
ಇದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರವೇನು?
ರಿಮೋಟ್ಗೆ ಬಡಿಯುವ ಬದಲು, ಬ್ಯಾಟರಿ ಕವರ್ ತೆಗೆದು ಎರಡೂ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳಿನಿಂದಲೇ ಹಿಂದಕ್ಕೂ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ತಿರುಗಿಸಿ (Rotate ಮಾಡಿ). ಇದರಿಂದ ತುಕ್ಕು ಸರಿದು ತಕ್ಷಣ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕೊಳೆ ಇದ್ದರೆ ಒಣ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ರಬ್ಬರ್ (Eraser) ನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ನಿಮ್ಮ ರಿಮೋಟ್ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ!
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