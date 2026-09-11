ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯೂ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಪ್ರಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಿಂದ ನೀರು ಸೋರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ನೀರು ಹೋರ ಬರುವ ಕುಕ್ಕರ್ ಸುಲಭವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.
ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್
ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವಾಲ್ಟ್
ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಕುಕ್ಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ
ಮಾಡುವಾಗ, ಒಳಭಾಗವು ಕಾಲು ಭಾಗ
ಖಾಲಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ, ಕುಕ್ಕರ್ನಿಂದ ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ರಬ್ಬರ್ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬದಲಾಯಿಸಿ.
ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಅದು ಸಡಿಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದರೆ, ಕುಕ್ಕರ್ನಿಂದ ನೀರು ಸೋರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
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