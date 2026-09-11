Kannada

ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಕೆ

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯೂ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಪ್ರಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್‌ನಿಂದ ನೀರು ಸೋರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.

kitchen Sep 11 2026
Author: Sushma Hegde Image Credits:Getty
Kannada

ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ

ನೀರು ಹೋರ ಬರುವ ಕುಕ್ಕರ್ ಸುಲಭವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

Image credits: Getty
Kannada

ಕಾಲುಭಾಗ ಖಾಲಿಯಾಗಿರಲಿ

ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್

ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವಾಲ್ಟ್

ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಕುಕ್ಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ

ಮಾಡುವಾಗ, ಒಳಭಾಗವು ಕಾಲು ಭಾಗ

ಖಾಲಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

Image credits: AI Meta
Kannada

ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ, ಕುಕ್ಕರ್‌ನಿಂದ ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ರಬ್ಬರ್ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬದಲಾಯಿಸಿ.

Image credits: Pinterest
Kannada

ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ.

ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಅದು ಸಡಿಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದರೆ, ಕುಕ್ಕರ್‌ನಿಂದ ನೀರು ಸೋರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: Pinterest

ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಹುಳಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಏನೂ ಸೇರಿಸ್ಬೇಡಿ, ಈ ಹಳೆ ವಿಧಾನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ

ಈ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಕೊತ್ತಂಬರಿ-ಪುದೀನಾ ಒಂದು ವಾರ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ

ಅಡುಗೆಮನೆ ಸಿಂಕ್ ಪಳಪಳ ಹೊಳೆಯಲು, 5 ರೂ.ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಬಳಸಿ

ಅಕ್ಕಿ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹುಳುಗಳಿವೆಯೇ? ಈ ಸಣ್ಣ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಳಸಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಿ