Snake On Bed: ಹಾವುಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತವೆ ಗೊತ್ತಾ?
Why snakes hide under bed: ರಾತ್ರಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹಾವು ಕಂಡರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಅಬ್ಬಾ.. ನೆನಸಿಕೊಂಡರೆ ಮೈ ಜುಮ್ ಅನ್ನುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಸಲಿಗೆ ಹಾವುಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತವೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತವೆ?
ಹಾವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಿ, ಕಪ್ಪೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಹಾವುಗಳು ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತವೆ. ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ, ಗೋಡೆಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫರ್ನಿಚರ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇಲಿಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮಲಗುವ ಹಾಸಿಗೆಯವರೆಗೂ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತವೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾ?
ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ವಾತಾವರಣ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೆಚ್ಚಗಿರುವ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್, ಹಾಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಜಾಗ ಕಂಡರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ಎನಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಬಿಡುತ್ತವೆ. ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅನಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ.
ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರಬೇಕು
ಮಂಚದ ಕೆಳಗಿರುವ ಕತ್ತಲು ಮತ್ತು ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಜಾಗ. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿ ಬಿಸಾಕಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಹತ್ತಿರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಆಗಾಗ ಮನೆಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತಿರಿ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಓಡಾಡುವುದರಿಂದ, ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಜಾಗ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತವೆ.
ತಕ್ಷಣ ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ
ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಹಾವು ಕಂಡರೂ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ. ಹಾಗೇ ನೀವೇ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಶುಚಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಲಗಳು, ಗುಂಡಿಗಳು, ಇರುವೆ ಹುತ್ತಗಳು ಇಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕಸವನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳು ಬರದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ಹಾವು ಕಂಡರೆ ತಕ್ಷಣ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ.
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