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7 ಅದ್ಭುತ ಹಾಗೂ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್

ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶ್ರಮವನ್ನು ಉಳಿಸುವ 7 ಅದ್ಭುತ ಹಾಗೂ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ.

kitchen Sep 24 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:stockPhoto
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ಕಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್

ಕಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜಾರದಂತೆ ತಡೆಯಲು, ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಪೇಪರ್ ಟವೆಲ್ ಇಡಿ.

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ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸುಲಿಯುವುದು ಕಷ್ಟವೇ? ಒಂದು ಬೌಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಜೋರಾಗಿ ಕುಲುಕಿದರೆ ಸಾಕು, ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

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ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೀಜ

ಚೆರ್ರಿ ಮತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಿಯಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೀಜ ತೆಗೆಯಲು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾ ಬಳಸಿ. ಹಣ್ಣಿನ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಟ್ರಾ ಚುಚ್ಚಿದರೆ ಬೀಜ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ.

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ಹಣ್ಣಿನ ರಸ

ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ರಸ ತೆಗೆಯಬೇಕೆ? ಅವುಗಳನ್ನು 5-7 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ರಸ ಹಿಂಡಿ.

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ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ

ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯಬೇಕೆಂದರೆ, ತೊಳೆಯುವ ಮುನ್ನ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ.

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ಜಿಡ್ಡು

ಚಾಕು ಮತ್ತು ಫೋರ್ಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಿಡ್ಡನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಉಜ್ಜಿ.

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ಪನೀರ್

ಪನೀರ್ ಮೃದುವಾಗಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕರಗುವಂತೆ ಇರಬೇಕೆಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಕುದಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೆನೆಸಿಡಿ.

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