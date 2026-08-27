ನೀವು ಈ ಪಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರನ್ನು ಹಾಕಿಡ್ತೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ್ಲೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ
Storing curd in copper: ದೈನಂದಿನ ಊಟದಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದ ಮೊಸರನ್ನು ಯಾವ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಹಾಕುವುದು ವಿಷವಾಗಬಲ್ಲದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವುದೇನು?
ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವುದೇನು?
ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೊಸರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಊಟದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದು ಅಥವಾ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಮೊಸರು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನೇಕರ ಅಭ್ಯಾಸ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಒದಗಿಸುವ ಮೊಸರನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮೊಸರನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸುವ ಪಾತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾಮ್ರ, ಹಿತ್ತಾಳೆಯಂತಹ ಲೋಹದ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಳಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇಡುವುದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವಲ್ಲ ಎಂದು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೊಸರು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 'ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ' ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಮ್ಲವು ಕೆಲವು ಲೋಹಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊಸರನ್ನು ಯಾವ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿರಲಿ.
1. ತಾಮ್ರ, ಹಿತ್ತಾಳೆ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಏಕೆ ಬೇಡ?
1. ತಾಮ್ರ, ಹಿತ್ತಾಳೆ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಏಕೆ ಬೇಡ?
ಮೊಸರು ಆಮ್ಲೀಯ ಸ್ವಭಾವದ ಆಹಾರ. ತಾಮ್ರ ಅಥವಾ ಹಿತ್ತಾಳೆಯಂತಹ ಲೋಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೊಸರು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಲೋಹದ ಅಂಶಗಳು ಆಹಾರದೊಳಗೆ ಬೆರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ 'ಕಳಾಯಿ' (Tin coating) ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಒಳಗಿನ ಪದರ ಹಾಳಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು.
2. ರುಚಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
2. ರುಚಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
ಲೋಹದೊಂದಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದರೆ ಮೊಸರಿನ ರುಚಿ, ವಾಸನೆ ಅಥವಾ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಬಹುದು. ಪಾತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಹಸಿರು ಅಥವಾ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಕಲೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅಂತಹ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ.
3. ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ
3. ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ
ಮೊಸರು ತಯಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಇವು ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ.
4. ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಹೆಚ್ಚು ಗಟ್ಟಿ
4. ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಹೆಚ್ಚು ಗಟ್ಟಿ
ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಹಾಕುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮೊಸರು ಹೆಚ್ಚು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪಾತ್ರೆ ಸದಾ ಶುಚಿಯಾಗಿರಬೇಕು.
5. ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನೂ ಬಳಸಬಹುದು
5. ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನೂ ಬಳಸಬಹುದು
ಆಹಾರವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬೇಕಾದಾಗ ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗಾಜಿನ ಕಂಟೈನರ್ಗಳು ಮೊಸರಿನ ರುಚಿಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸುತ್ತವೆ.
6. ಪಾತ್ರೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ
6. ಪಾತ್ರೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ
ಮೊಸರು ತಯಾರಿಸುವ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ತೊಳೆದ ನಂತರ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಬೇಕು. ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಮೊಸರಿನ ಅವಶೇಷಗಳಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಮೊಸರು ತಯಾರಾದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಗಮನಿಸಿ: ತಾಮ್ರ ಅಥವಾ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಇಡುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪಾತ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಒಳಗಿನ ಕಳಾಯಿ ಪದರ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಇದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೊಸರಿನಂತಹ ಹುಳಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಈ ಲೋಹಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
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