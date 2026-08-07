ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಸೂಪರ್ ಫುಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ.
ಕೆಲವರು ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊಸರು ಬೆರೆಸುತ್ತಾರೆ. ಮೂಲತಃ ಹೀಗೆ ಏಕೆ ಬೆರೆಸುತ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಈ ಮೊಸರು ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಚಿಕನ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎನಿಸಿದರೆ ಇದನ್ನು ಬೆರೆಸಬೇಡಿ.
ಇನ್ನೂ ಈ ಚಿಕನ್ಗೆ ಮೊಸರು ಹಾಕಿ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟರೆ ಉತ್ತಮ ರುಚಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಚಿಕನ್ಗೆ ಮೊಸರು ಬೆರೆಸಿದಾಗ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಇಡದೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟರೆ ಮಸಾಲೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ.
ಮೊಸರು ಬೆರೆಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಹುಳಿಯಾಗಿದ್ದನ್ನು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಬೆರೆಸಬೇಡಿ, ಇದು ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತರಬಹುದು.
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