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ಇದು ಸೂಪರ್ ಫುಡ್

ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಸೂಪರ್ ಫುಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ.

food Aug 07 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:Getty
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ಮೊಸರು ಬೆರೆಸುತ್ತಾರೆ

ಕೆಲವರು ಚಿಕನ್‌ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊಸರು ಬೆರೆಸುತ್ತಾರೆ. ಮೂಲತಃ ಹೀಗೆ ಏಕೆ ಬೆರೆಸುತ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

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ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆರೆಸಬೇಡಿ

ಈ ಮೊಸರು ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಚಿಕನ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎನಿಸಿದರೆ ಇದನ್ನು ಬೆರೆಸಬೇಡಿ.

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ಉತ್ತಮ ರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ

ಇನ್ನೂ ಈ ಚಿಕನ್‌ಗೆ ಮೊಸರು ಹಾಕಿ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟರೆ ಉತ್ತಮ ರುಚಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

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ಮಸಾಲೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ

ಚಿಕನ್‌ಗೆ ಮೊಸರು ಬೆರೆಸಿದಾಗ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಇಡದೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟರೆ ಮಸಾಲೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ.

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ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

ಮೊಸರು ಬೆರೆಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಹುಳಿಯಾಗಿದ್ದನ್ನು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಬೆರೆಸಬೇಡಿ, ಇದು ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತರಬಹುದು.

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