Gas lighter repair: ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟರ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ಹೊಸದನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಲೈಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಡಿ ಬಾರದಿದ್ದಾಗ ಅದು ಹಾಳಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಹೊಸ ಲೈಟರ್ ಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಹಣ ವ್ಯಯಿಸುವ ಮುನ್ನ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಈ ಸರಳ ಕಿಚನ್ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ.
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟರ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಬಂದು ಸ್ಟೌವ್ ಉರಿಯುವುದು ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಒತ್ತಿದರೂ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಟನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಲೈಟರ್ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ಹೊಸದನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೊಳೆ, ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತೇವಾಂಶದ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ
ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪಿನ್ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬನ್, ಎಣ್ಣೆ, ಹೊಗೆ ಅಥವಾ ಧೂಳು ಸಂಗ್ರಹವಾದರೆ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊಸ ಲೈಟರ್ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಲೈಟರ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ವಾಸನೆ ಬರುವುದು, ಸೋರಿಕೆ ಇರುವುದು ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವತಃ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ.
ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪಿನ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ
ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪಿನ್ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಕೊಳೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಮೊದಲು ಗಮನಿಸಿ. ಲೈಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೌವ್ನಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟು, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಿದ್ದಾಗ ಒಣ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಮೃದುವಾದ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಚೂಪಾದ ಲೋಹದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ಉಜ್ಜಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ.
ಲೈಟರ್ ಬಟನ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ
ಬಟನ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಒತ್ತಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬರದಿದ್ದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಧೂಳು ಅಥವಾ ತೇವಾಂಶ ಸೇರಿರಬಹುದು. ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಒತ್ತದೆ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.
ಲೈಟರ್ ಒದ್ದೆಯಾಗಿದೆಯೇ?
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಹಬೆ, ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಲೈಟರ್ನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಸೇರಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಒದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಒಣಗಿದ, ಗಾಳಿ ಆಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ. ತಕ್ಷಣ ಒಣಗಿಸಲು ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್, ಸ್ಟೌವ್ ಶಾಖ ಅಥವಾ ಇತರ ಶಾಖ ನೀಡುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ.
ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆಯೇ?
ಲೈಟರ್ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವುದರಿಂದ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಬರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಳಗಿನ ಯಾವುದಾದರೂ ಭಾಗ ಸಡಿಲವಾಗಬಹುದು. ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಅಥವಾ ಮುರಿದ ಭಾಗಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸುವ ಬದಲು ಹೊಸದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ.
ಲೈಟರ್ ಅನ್ನು ನೀವೇ ತೆರೆಯಬೇಡಿ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟರ್ ರಚನೆಯು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಮಾಡೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿಂಟ್ನಂತಹ ಭಾಗಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ತಯಾರಕರ ಸೂಚನೆಗಳು ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಲೈಟರ್ ಅನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ.
ಗ್ಯಾಸ್ ವಾಸನೆ ಬಂದರೆ ಎಚ್ಚರ!
ಲೈಟರ್ನಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ವಾಸನೆ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಇಂಧನದ ಭಾಗ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅನಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಬೆಂಕಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ.
ಹೊಸದನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ!
ಲೈಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಮೊದಲು ಕೊಳೆ, ತೇವಾಂಶ, ಬಟನ್ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಹಾನಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಕೇವಲ ಕೊಳೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಲೈಟರ್ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಅತಿಯಾಗಿ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಹೊಸ ಲೈಟರ್ ಖರೀದಿಸುವುದೇ ಸುರಕ್ಷಿತ.
ಗಮನಿಸಿ: ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಲೈಟರ್ನ ಒಳಗಿನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಸ್ವತಃ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸಂದೇಹವಿದ್ದರೆ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.