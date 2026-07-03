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ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ

ಹುಳಿ ಮೊಸರನ್ನು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್‌ನೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

food Jul 03 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:AI Image
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ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು?

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಹುದುಗಿಸುವುದು (Ferment) ನಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ! ಆದರೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

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ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಹುಳಿ ಮೊಸರು ಸೇರಿಸಿ

ಇನ್‌ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವ ರವೆ ಇಡ್ಲಿ, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ದೋಸೆ ಅಥವಾ ರಾಗಿ ದೋಸೆಗೆ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಹಾಕುವ ಬದಲು, ಹುಳಿ ಮೊಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕಲಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮೃದುವಾಗಿ, ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ರುಚಿಯಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತವೆ.

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ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಯಾಕೆ?

ಬರೀ ಮೊಸರು ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದರೆ ಹಿಟ್ಟು ಅತಿಯಾಗಿ ದಪ್ಪಗಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಹುಳಿಯಾಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮೊಸರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ, ಮಜ್ಜಿಗೆಯಂತೆ ಮಾಡಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

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ಇದಕ್ಕೆ ಹುಳಿ ಮೊಸರು ಬೇಕು

ಢೋಕ್ಲಾ ಸ್ಪಾಂಜ್ ತರಹ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಮೃದುವಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊಸರಿನ ಬದಲು ಹುಳಿ ಮೊಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ತಿನ್ನುವಾಗ ಬಾಯಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹುಳಿ ಮಿಶ್ರಿತ ರುಚಿ ಸಿಗಲಿದೆ. 

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