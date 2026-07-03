ಹುಳಿ ಮೊಸರನ್ನು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಹುದುಗಿಸುವುದು (Ferment) ನಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ! ಆದರೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವ ರವೆ ಇಡ್ಲಿ, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ದೋಸೆ ಅಥವಾ ರಾಗಿ ದೋಸೆಗೆ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಹಾಕುವ ಬದಲು, ಹುಳಿ ಮೊಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕಲಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮೃದುವಾಗಿ, ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ರುಚಿಯಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತವೆ.
ಬರೀ ಮೊಸರು ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದರೆ ಹಿಟ್ಟು ಅತಿಯಾಗಿ ದಪ್ಪಗಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಹುಳಿಯಾಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮೊಸರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ, ಮಜ್ಜಿಗೆಯಂತೆ ಮಾಡಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಢೋಕ್ಲಾ ಸ್ಪಾಂಜ್ ತರಹ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಮೃದುವಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊಸರಿನ ಬದಲು ಹುಳಿ ಮೊಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ತಿನ್ನುವಾಗ ಬಾಯಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹುಳಿ ಮಿಶ್ರಿತ ರುಚಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
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