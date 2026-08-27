Home Gardening Tips: ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಸಬಹುದಾದ 5 ಸುಂದರ ಗುಲಾಬಿ ತಳಿಗಳು!
easy to grow rose plants ಸುಂದರ ಗುಲಾಬಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಕೈತೋಟ ಅಪೂರ್ಣ. ಈ ಲೇಖನವು ಐದು ವಿಭಿನ್ನ ಗುಲಾಬಿ ತಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ನಿಮ್ಮ ತೋಟದ ವಿಭಿನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟ
ಸುಂದರವಾದ ಗುಲಾಬಿಗಳು ಅರಳದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಕೈತೋಟ ಪೂರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗುಲಾಬಿಗಳು ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣ, ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ವರ್ಣಮಯವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೂ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತವೆ. ನೀವು ನೆಡಲೇಬೇಕಾದ 5 ತಳಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ದೇಸಿ ಗುಲಾಬಿ
ಇದು ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣದ ಗಿಡ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಆರಂಭಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಈ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ತಳಿಯು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕಟಿಂಗ್ಸ್ನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಫ್ಲೋರಿಬಂಡಾ ರೋಸಸ್
ದೊಡ್ಡ ಪಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗಾರ್ಡನ್ ಬಾರ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲು ಇವು ಉತ್ತಮ. ಒಂದೇ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಗೊಂಚಲು ಗೊಂಚಲಾಗಿ ಹೂವುಗಳು ಅರಳುತ್ತವೆ.
ಹೈಬ್ರೀಡ್ ಟೀ ರೋಸ್
ಇವು ಉದ್ದವಾದ ಕಾಂಡಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೂದಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಇವುಗಳಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಬಟನ್ ರೋಸ್
ಸಣ್ಣ ಪಾಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿಗಳ ಬಳಿ ಇಡಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ. ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
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ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ರೋಸ್
ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ದೊಡ್ಡ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಗಿಡವಾಗಿದೆ.
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