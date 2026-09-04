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- ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ನೆನೆಸಿ, ಕೈ ನೋಯುವಂತೆ ಉಜ್ಜೋದು ಬೇಡ.. ಈ 2 ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶರ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ಕೊಳೆ ಮಾಯ
ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ನೆನೆಸಿ, ಕೈ ನೋಯುವಂತೆ ಉಜ್ಜೋದು ಬೇಡ.. ಈ 2 ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶರ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ಕೊಳೆ ಮಾಯ
Shirt collar cleaning hack: ಬಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಗೆದರೂ ಶರ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ಮೇಲಿರುವ ಜಿಡ್ಡು ಕಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ. ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಬಟ್ಟೆ ನೆನೆಸುವ ಅಥವಾ ಕೈ ನೋಯುವಂತೆ ಉಜ್ಜುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಈಗ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ.
ಇದೇ ನೋಡಿ ಆ 2 ಪದಾರ್ಥ
ಇದೇ ನೋಡಿ ಆ 2 ಪದಾರ್ಥ
ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬರುವ ಮಕ್ಕಳ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕಾಲರ್ಗಳು ಅತಿಯಾಗಿ ಕೊಳೆಯಾಗಿರುವುದು ಪೋಷಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವು. ಎಷ್ಟೇ ಉಜ್ಜಿದರೂ ಹೋಗದ ಈ ಮೊಂಡು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಈಗ ಒಂದು ಸರಳ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಾಲರ್ ಅನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೊಸದರಂತೆ ಮಿನುಗಿಸಬಹುದು.
ಕಾಲರ್ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ರಾಮಬಾಣ (The Magic Ingredients)
ಕಾಲರ್ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ರಾಮಬಾಣ (The Magic Ingredients)
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶರ್ಟ್ನ ಕಾಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಮತ್ತು ಜಿಡ್ಡು ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಕಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸಲು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ (Colgate) ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು. ಇವೆರಡರ ಮಿಶ್ರಣವು ಬಟ್ಟೆಯ ಎಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ (The Cleaning Process)
ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ (The Cleaning Process)
*ಮೊದಲು ಶರ್ಟ್ನ ಗಲೀಜಾಗಿರುವ ಕಾಲರ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚಿ.
*ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಹೋಳು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಇಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ (Scrub). ನಿಂಬೆರಸ ಪೇಸ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತಾಗ ಕಲೆಗಳು ಮೃದುವಾಗುತ್ತವೆ.
*ಕೇವಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಉಜ್ಜಿದ ನಂತರ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಕಲೆಗಳು ಮಾಯವಾಗಿ ಕಾಲರ್ ಪಳಪಳ ಹೊಳೆಯಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ? (How it Works?)
ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ? (How it Works?)
ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆಯಾದಾಗ ಅದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಟ್ಟೆಯ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಮಾಡದೆ, ಕೇವಲ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಿತ್ತು ತೆಗೆಯುತ್ತದೆ.
ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸಮಯದ ಉಳಿತಾಯ (Time-Saving Hack)
ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸಮಯದ ಉಳಿತಾಯ (Time-Saving Hack)
ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ನೆನೆಸುವ ಅಥವಾ ಜೋರಾಗಿ ಉಜ್ಜುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗಡಿಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವಾಗ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿದರೆ ಸಮಯವೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಯೂ ಹೊಸದರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
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