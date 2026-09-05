ಇದೇ ನೋಡಿ ₹200ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್... ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಸಣ್ಣ ಕಸವೂ ಮಾಯವಾಗುತ್ತೆ!
Home maintenance tips: ನೆಲದ ಮೇಲಿರುವ ಕೂದಲು, ಧೂಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನೂಲಿನ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯಲು ಈ ಚಿಕ್ಕ DIY ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ? ಈ ಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಗೆ 10 ಪಟ್ಟು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮಾಹಿತಿ..
ಜಾಣತನದ ಹಾದಿ
ಜಾಣತನದ ಹಾದಿ
ಮನೆ ಗುಡಿಸಿದ ನಂತರವೂ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂದಲು, ಸಣ್ಣ ನೂಲಿನ ಎಳೆಗಳು ಅಥವಾ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆಯಲು ದುಬಾರಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಬೇಕೆಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಸಾಕ್ಸ್ ಒಂದನ್ನು ಮಾಪ್ಗೆ (Mop) ತೊಡಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಸಣ್ಣ ಕಸವೂ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ! ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ DIY ಟ್ರಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಮನೆಯನ್ನು ಶುಚಿಯಾಗಿಡಲು ನಾವು ಬಳಸುವ ಕಸಪೊರಕೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಪ್ಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳನ್ನು ಎತ್ತಲು ಶಕ್ತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಸಾಕ್ಸ್ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಜಾಣತನದ ಹಾದಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಾಕ್ಸ್-ಮಾಪ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಈ ಸಾಕ್ಸ್-ಮಾಪ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಸಾಕ್ಸ್ ಬಟ್ಟೆಯ ವಿನ್ಯಾಸವು ಧೂಳನ್ನು ಕೇವಲ ಮುಂದೆ ತಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲೇ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ (Trap) ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ. ನೀವು ಮಾಪ್ಗೆ ಸಾಕ್ಸ್ ತೊಡಿಸಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೂದಲು, ನೂಲಿನ ಎಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಧೂಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಾಪ್ಗೆ ಹಳೆಯ ಸಾಕ್ಸ್ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ? (Step-by-Step Guide)
ಮಾಪ್ಗೆ ಹಳೆಯ ಸಾಕ್ಸ್ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ? (Step-by-Step Guide)
ಸರಿಯಾದ ಸಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ: ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ಧರಿಸದ, ಆದರೆ ಹರಿದುಹೋಗದ ಶುಚಿಯಾದ ಹಳೆಯ ಸಾಕ್ಸ್ ಒಂದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. (ಕಾಟನ್ ಅಥವಾ ಮೃದುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯ ಸಾಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ).
ಮಾಪ್ಗೆ ತೊಡಿಸಿ: ನಿಮ್ಮ ಮಾಪ್ ಅಥವಾ ನೆಲ ಒರೆಸುವ ಉಪಕರಣದ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ (Mop Head) ಸಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಎಳೆದು ತೊಡಿಸಿ.
ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ: ನೆಲ ಒರೆಸುವಾಗ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾರಿ ಬರದಂತೆ ಅದು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ನೆಲ ಒರೆಸಿ: ಮಾಪ್ ಅನ್ನು ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿ. ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಧೂಳನ್ನು ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ತೆಗೆಯುತ್ತದೆ.
ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿ: ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸಾಕ್ಸ್ ತೆಗೆದು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕಸವನ್ನು ಕೊಡವಿ, ನಂತರ ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸಿ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಳಸಬಹುದು.
ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ (Best Results)
ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ (Best Results)
ದೊಡ್ಡ ಕಸ ಮೊದಲು ತೆಗೆಯಿರಿ: ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ನೆಲವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಗುಡಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಕಸದ ಚೂರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಣ್ಣ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಧೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಕ್ಸ್ ಮಾಪ್ ಬಳಸಿ.
ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿದ್ದವರಿಗೆ ವರ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಅಥವಾ ಬೆಕ್ಕಿನ ಕೂದಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ವಿಧಾನವು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಕೂದಲನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ತೇವವಿರಲಿ: ಸಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಬಳಸಿದರೆ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರದಂತೆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಜಾಗರೂಕತೆ: ನೆಲ ಒರೆಸುವಾಗ ಬಟ್ಟೆ ಸಡಿಲವಾಗಿ ಜಾರುವಂತಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೂ ಅಪಾಯವಾಗಬಹುದು, ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಗಿಯಾದ ಸಾಕ್ಸ್ ಬಳಸಿ.
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