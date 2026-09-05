ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ದೃಷ್ಟಿಹೀನರಾದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಸಯಂತನ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಇಂದು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರೈಲ್ ಮತ್ತು ಆಡಿಯೋಬುಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಅವರು, ದೃಷ್ಟಿಹೀನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು Reader-Writer Bank ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬದುಕು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ.
ಕಣ್ಣು ಕಾಣದಿದ್ದರೂ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ: ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಸಯಂತನ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಕಥೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ದೃಷ್ಟಿಹೀನ, ಆದರೆ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಮಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಸಯಂತನ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಜೀವನಕಥೆ, ದೈಹಿಕ ಮಿತಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಉದಾಹರಣೆ. 1992ರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಯಂತನ್ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ದೃಷ್ಟಿಹೀನರು. ಆದರೆ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲಿಲ್ಲ. 11ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದಲೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಅವರು, ಇಂದು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ರೈಲ್, ಆಡಿಯೋಬುಕ್ಗಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಯಣ
ಸಯಂತನ್ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಲ್ ಮತ್ತು ಆಡಿಯೋಬುಕ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನಗಳಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರಹಗಾರರ ಸಹಾಯ ಪಡೆದ ಅನುಭವವೂ ಅವರಿಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಅನುಭವ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು—ದೃಷ್ಟಿಹೀನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಹಾಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬುದು.
“ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ಇತರರಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕು”
ದೃಷ್ಟಿಹೀನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬೀಳಬಾರದು ಎಂಬುದು ಸಯಂತನ್ ಅವರ ನಿಲುವು. ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು Reader-Writer Bank ಆರಂಭಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರು. ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಯನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓದಲು ಅಥವಾ ಬರೆಯಲು ನೆರವು ಬೇಕಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ಈ ಉಪಕ್ರಮ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಶಿಕ್ಷಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, RJ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳ ಹೋರಾಟಗಾರ
ಸಯಂತನ್ ಅವರ ಸಾಧನೆ ತರಗತಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಮುದಾಯ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ RJ ಆಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೃಷ್ಟಿಹೀನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕುವ All Bengal Blind Teachers Association ಜೊತೆಗೂ ಅವರು ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ದೃಷ್ಟಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ
ಪುಸ್ತಕ ಓದುವುದು ಮತ್ತು ಈಜುವುದು ಸಯಂತನ್ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಅವರ ಕಥೆ ಒಂದು ಸರಳ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತದೆ: ಅಂಗವೈಕಲ್ಯವು ಅವಕಾಶಗಳ ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಗಡಿ ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸೂಕ್ತ ಅವಕಾಶ, ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ದೊರೆತರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಯಂತನ್ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.