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- ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಿಂದ ಬಾತ್ರೂಂ ಟೈಲ್ಸ್ ಮೇಲಿನ ಕಲೆ, ಸಾಬೂನಿನ ಜಿಡ್ಡು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ
ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಿಂದ ಬಾತ್ರೂಂ ಟೈಲ್ಸ್ ಮೇಲಿನ ಕಲೆ, ಸಾಬೂನಿನ ಜಿಡ್ಡು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ
ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದರೂ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸೋಪ್ ಕಲೆ, ನೀರಿನ ಗುರುತು, ಕೊಳಕು ಹಾಗೂ ಗ್ರೌಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಾತ್ರೂಮ್ ನೆಲವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಉಪಾಯ
ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದರೂ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸೋಪ್ ಕಲೆ, ನೀರಿನ ಗುರುತು, ಕೊಳಕು ಹಾಗೂ ಗ್ರೌಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರು, ಶಾಂಪೂ, ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ಕೊಳಕು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗುವುದರಿಂದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಹೊಳಪು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಕಲೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದುಬಾರಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಾತ್ರೂಮ್ ನೆಲವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾದಿಂದ ನೆಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ
ಮೊದಲು ಬಾತ್ರೂಮ್ ನೆಲವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾವನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ಹಾಕಿ. ಸುಮಾರು 15ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಬಳಿಕ ಬ್ರಷ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಸೋಪ್ ಅವಶೇಷ, ಎಣ್ಣೆಯಂಶ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡದ ನೆಲವನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ನೀರಿನ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ವಿನೆಗರ್ ಬಳಸಿ
ಬಾತ್ರೂಮ್ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುವ ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಮಸುಕಾದ ನೀರಿನ ಕಲೆಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲೀನರ್ನಿಂದ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಿನರಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ. ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದು ಟೈಲ್ಸ್ ಮೇಲಿನ ಮಿನರಲ್ ಪದರವನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ ಹೊಳಪು ಮರಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಗ್ರೌಟ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಪ್ಪು ಕೊಳಕು ಹೀಗೆ ತೆಗೆಯಿರಿ
ಬಾತ್ರೂಮ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯದ ಗ್ರೌಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳಕು, ಸೋಪ್ ಅವಶೇಷ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಕಲೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ದಪ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿ. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಗ್ರೌಟ್ ಲೈನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿ, ಹಳೆಯ ಟೂತ್ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ನಂತರ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಟೈಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯದ ಸಣ್ಣ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಈ ವಿಧಾನ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು.
ಸೋಪ್ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಡಿಶ್ವಾಶ್ ಸೋಪ್
ಶವರ್ ಅಥವಾ ಬಾತ್ಟಬ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸೋಪ್ನ ಜಿಡ್ಡಿನ ಪದರ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದರಿಂದ ನೆಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಸುಕಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಶ್ವಾಶ್ ಸೋಪ್ ಸೇರಿಸಿ ನೆಲವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒರೆಸಿ. ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದು ಸೋಪ್ನ ಜಿಡ್ಡಿನ ಅವಶೇಷವನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ ಮಾಪ್ ಬಳಸಿ
ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೆಲವನ್ನು ಒಣಗಿಸುವುದೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಟ್ಟೆಯ ಮಾಪ್ನಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀರಿನ ಗೆರೆಗಳು ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯ ನಾರುಗಳು ಉಳಿಯಬಹುದು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ ಮಾಪ್ ಬಳಸಿ ನೆಲವನ್ನು ಒರೆಸಿದರೆ ಉಳಿದಿರುವ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೆಲ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಕಾಣಬಹುದು.
ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಟೈಲ್ಸ್, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಫಿನಿಶ್ ಇರುವ ನೆಲಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ವಿಧಾನ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಸಣ್ಣ, ಕಾಣದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮೂಲ ಲೇಖನವೂ ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದ್ದು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನೆಲದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
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