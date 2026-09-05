ಕೈ ನೋಯಿಸಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.. ಶ್ರಮಪಡದೆ ಗಲೀಜು ಪಾತ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನ ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ
Tamarind cleaning hacks: ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕಾಲ ಜಿಡ್ಡು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬಣ್ಣಗೆಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ತಿರುಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಕಳೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಕಳೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ
ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಕಳೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ
ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಕೇವಲ ಸಾರು, ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ರುಚಿ ನೀಡಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲೂ ಸಹಕಾರಿ! ರಾಸಾಯನಿಕಯುಕ್ತ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳ ಬದಲಿಗೆ, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಮ್ಲೀಯ (Acidic) ಗುಣವನ್ನು ಬಳಸಿ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಡ್ಡು ಮತ್ತು ಮೊಂಡು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬ 5 ಅದ್ಭುತ ವಿಧಾನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಮಾಯ
ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಮಾಯ
ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಹೊಳಪಿಗೆ
ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಹಾರದ ಕಲೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅವು ಮಂದವಾಗಿದ್ದರೆ (Dull), ಬೀಜ ಮತ್ತು ನಾರು ತೆಗೆದ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಕಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಉಜ್ಜಿ. ಕೆಲವು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಮೃದುವಾದ ಸ್ಪಾಂಜ್ನಿಂದ ತೊಳೆದರೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಹೊಸದರಂತೆ ಮಿನುಗುತ್ತವೆ.
ಕಪ್ಪಾದ ತಾಮ್ರದ (Copper) ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸಲು
ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬೇಗನೆ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚಿ ಲಘುವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ತಕ್ಷಣ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿದರೆ ನೀರಿನ ಕಲೆಗಳು ಉಳಿಯದೆ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಹಿತ್ತಾಳೆ (Brass) ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಿನುಗಿಸಲು
ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಅಥವಾ ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚಿ ಹಗುರವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ಇದರಿಂದ ಲೋಹದ ಮೇಲಿನ ಹಸಿರು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಮಾಯವಾಗಿ ಬಂಗಾರದಂತಹ ಬಣ್ಣ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಸೀದ ಪಾತ್ರೆಗಳ ತಳ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು
ಸೀದ ಪಾತ್ರೆಗಳ ತಳ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು
ಪಾತ್ರೆಯ ತಳದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೀದುಹೋಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಡಿ. ಇದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದರೆ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಪಾತ್ರೆ ಶುಚಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಲೆಯಾದ ಮೆಟಲ್ ಡಬ್ಬಿಗಳ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್
ಕಲೆಯಾದ ಮೆಟಲ್ ಡಬ್ಬಿಗಳ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್
ಲೋಹದ ಡಬ್ಬಿಗಳ ಒಳಗಿನ ಮೊಂಡು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಸೋಪು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದರೆ ಜಿಡ್ಡು ಮತ್ತು ಕಲೆ ಎರಡೂ ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ಮಾರ್ಬಲ್ ಮೇಲೆ ಬಳಸಬೇಡಿ: ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಾರ್ಬಲ್ (Marble) ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಲ್ಲುಗಳ (Natural Stones) ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಡಿ. ಇದು ಕಲ್ಲಿನ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಬಿಡಬೇಡಿ: ಲೋಹದ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನು ಅತಿಯಾದ ಸಮಯ ಹಚ್ಚಿಡಬೇಡಿ. ಹಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಸಿಡ್ ಅಂಶ ಲೋಹದ ಬಣ್ಣ ಬದಲಿಸಬಹುದು.
ಮೃದುವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ: ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗೀರುಗಳು ಬೀಳದಂತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೃದುವಾದ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನೇ ಬಳಸಿ.
ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಿ: ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಪಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ (Patch test) ನೋಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
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