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- ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಚೆಂಡು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ
ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಚೆಂಡು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ
Aluminium foil in washing machine: ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುವಾಗ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಬಾಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿವೆ. ಆದ್ರೆ, ಈ ಟ್ರಿಕ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ?
ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನವೇನು?
ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನವೇನು?
ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಬಿಸಿಯಾಗಿರಲು ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ‘ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್’ (Aluminium Foil) ಈಗ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ! ಟಿಕ್ಟಾಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸದೊಂದು ಲಾಂಡ್ರಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುವಾಗ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಡ್ರಮ್ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ನ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು (Balls) ಹಾಕಿದರೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮೃದುವಾಗುತ್ತವೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಟ್ರಿಕ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ? ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನವೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಬಾಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಬಾಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್, ನೈಲಾನ್ನಂತಹ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೊಳೆದಾಗ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಗಿ ಸ್ಥಿರ ವಿದ್ಯುತ್ (Static Electricity) ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕೂದಲು ಅಥವಾ ದಾರಗಳನ್ನು (Lint) ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಮಡಚುವಾಗ ‘ಚಿಟಪಟ’ ಶಬ್ದ ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕ (Good conductor of electricity). ಹೀಗಾಗಿ, ಫಾಯಿಲ್ ಬಾಲ್ ಮಷಿನ್ನೊಳಗೆ ತಿರುಗುವಾಗ ಈ ಸ್ಥಿರ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು (Discharge ಮಾಡಿ), ಬಟ್ಟೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಈ ಹ್ಯಾಕ್ನ ಹಿಂದಿರುವ ವಾದ.
ಇದನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಇದನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?
*ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ (5 ರಿಂದ 7 ಸೆಂ.ಮೀ) ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ದುಂಡಗೆ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
*ಮೇಲ್ಮೈ ಯಾವುದೇ ಚೂಪಾದ ಅಂಚುಗಳಿಲ್ಲದೆ ನುಣುಪಾಗಿರಬೇಕು.
*ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕುವ ಮುನ್ನ ಖಾಲಿ ಡ್ರಮ್ಗೆ 1 ರಿಂದ 3 ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ನಂತರ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಈ ಉಂಡೆಗಳು ಹಾಳಾಗುವವರೆಗೂ (ಕೆಲವು ವಾರಗಳವರೆಗೆ) ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಜೀನ್ಸ್, ಟವೆಲ್ ಮತ್ತು ದಪ್ಪ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವಾಗ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ? (ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ!)
ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ? (ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ!)
ಈ ಹ್ಯಾಕ್ ಬಟ್ಟೆಯ ಸ್ಥಿರ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದಾದರೂ, ಇದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮೃದುಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳ ತಜ್ಞರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಪಾಯಗಳೂ ಇವೆ..
ಬಟ್ಟೆ ಹಾಳಾಗುವ ಅಪಾಯ: ಫಾಯಿಲ್ ಬಾಲ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರದಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಚೂಪಾದ ಅಂಚುಗಳು ರೇಷ್ಮೆ, ನೈಲಾನ್ನಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹರಿದುಹಾಕಬಹುದು.
ಮಷಿನ್ಗೆ ಹಾನಿ: ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಚೂರುಗಳಾಗಿ ಒಡೆದು ಮಷಿನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಡ್ರಮ್ಗೆ ಗೀರು ಬೀರಬಹುದು.
ವಾರಂಟಿ ರದ್ದು: ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಒಳಗೆ ಇಂತಹ ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಾಳಾದರೆ, ಕಂಪನಿಗಳು ವಾರಂಟಿ (Warranty) ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?
ಕೊನೆ ಮಾತು
ಬಟ್ಟೆಗಳು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸುರಕ್ಷಿತ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಅಥವಾ 'ವುಲ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಬಾಲ್ಸ್' (Wool Dryer Balls) ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಹ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬಿ ದುಬಾರಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ.
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