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ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಮೃದುವಾದ ನೀರಿನ ದೋಸೆ!

ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಶೇಷ ನೀರಿನ ದೋಸೆಯನ್ನು ತೆಳ್ಳಗೆ, ಉಬ್ಬಿದ ಮತ್ತು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕರಗುವಷ್ಟು ಮೃದುವಾಗಿಸಲು ಈ ಸೂಪರ್ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ!

food Sep 10 2026
Author: Sushma Hegde Image Credits:Instagram
Kannada

ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆಸಿಡಿ.

ಹಿಟ್ಟು ಪುಡಿಪುಡಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು, ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ರುಬ್ಬುವ ಮೊದಲು ಕನಿಷ್ಠ 4 ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನನಸಿಡಬೇಕು.

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ಸಣ್ಣ ಧಾನ್ಯದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ.

ಅತ್ಯಂತ ಮೃದುವಾದ ನೀರಿನ ದೋಸೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು, ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಣ್ಣ ಧಾನ್ಯದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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ಹಿಟ್ಟು ತೆಳ್ಳಗೆ ಇರಲಿ

ಹಿಟ್ಟು ಹಾಲಿನಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಗಂಟುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇರಬೇಕು. ಹಿಟ್ಟು ಗಂಟಿನಂತಿದ್ದರೆ, ಜರಡಿಯಂತೆ ನೀರಿನಂಶದ ದೋಸೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

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ದೋಸೆ ಪ್ಯಾನ್‌ ಮೇಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಉಜ್ಜಬೇಡಿ

ಸಾಮಾನ್ಯ ದೋಸೆಯಂತೆ ಚಮಚದಿಂದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹರಡಬೇಡಿ. ಬದಲಾಗಿ, ದೋಸೆ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ, ಅದು ತಾನಾಗಿಯೇ ಹರಡುತ್ತದೆ.

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ಮುಚ್ಚಿ ದೋಸೆ ಬೇಯಿಸಿ ಬಿಡಿ

ಪ್ಯಾನ್‌ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸುರಿದ ತಕ್ಷಣ, ದೋಸೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಳದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ. ಆ ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ದೋಸೆಯನ್ನು ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಯ್ಯುತ್ತದೆ.

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