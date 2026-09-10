ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಶೇಷ ನೀರಿನ ದೋಸೆಯನ್ನು ತೆಳ್ಳಗೆ, ಉಬ್ಬಿದ ಮತ್ತು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕರಗುವಷ್ಟು ಮೃದುವಾಗಿಸಲು ಈ ಸೂಪರ್ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ!
ಹಿಟ್ಟು ಪುಡಿಪುಡಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು, ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ರುಬ್ಬುವ ಮೊದಲು ಕನಿಷ್ಠ 4 ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನನಸಿಡಬೇಕು.
ಅತ್ಯಂತ ಮೃದುವಾದ ನೀರಿನ ದೋಸೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು, ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಣ್ಣ ಧಾನ್ಯದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಹಿಟ್ಟು ಹಾಲಿನಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಗಂಟುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇರಬೇಕು. ಹಿಟ್ಟು ಗಂಟಿನಂತಿದ್ದರೆ, ಜರಡಿಯಂತೆ ನೀರಿನಂಶದ ದೋಸೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ದೋಸೆಯಂತೆ ಚಮಚದಿಂದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹರಡಬೇಡಿ. ಬದಲಾಗಿ, ದೋಸೆ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ, ಅದು ತಾನಾಗಿಯೇ ಹರಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸುರಿದ ತಕ್ಷಣ, ದೋಸೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಳದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ. ಆ ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ದೋಸೆಯನ್ನು ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಯ್ಯುತ್ತದೆ.
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