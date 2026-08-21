ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ; ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ!
ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶ. ಇದು ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಟೀನ್ ಕೊರತೆಯಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹ ಒಮದು ಜೈವಿಕ ಯಂತ್ರ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ದೇಹದ ಬೆಳವಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೋನ್ ಒಂದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಅಂಶ.
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ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊರತೆ; ದೇಹವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತೋರಿಸುವ 8 ಲಕ್ಷಣಗಳು
ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶ. ಇದು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿನ ದೋಷಗಳಿಂದಾಗಿ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಹಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
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ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುರಿಯುವ ಉಗುರುಗಳು ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ
ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಉಗುರುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುರಿಯುವುದು ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣ. ಇವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ದುರ್ಬಲ, ಸುಲಭವಾಗಿ ತುಂಡಾಗುವ ಉಗುರುಗಳು ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊರತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.
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ನಿರಂತರ ಆಯಾಸ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು.
ನಿರಂತರ ಆಯಾಸ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವಿಸದಿರುವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಸ್ನಾಯುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
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ಯಾವಾಗಲೂ ಹಸಿವು ಕಾಡುವುದು ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣ
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಪದೇ ಪದೇ ಹಸಿವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವನೆಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅತಿಯಾದ ಹಸಿವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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ಗಾಯಗಳು ಗುಣವಾಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷಣ.
ಗಾಯಗಳು ಗುಣವಾಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷಣ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಾಸಿಯಾಗುವ ಗಾಯಗಳು, ಮೂಗೇಟುಗಳು ಅಥವಾ ಪೆಟ್ಟುಗಳು, ದೇಹಕ್ಕೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
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ಪದೇ ಪದೇ ಶೀತ ಅಥವಾ ಸೋಂಕು ತಗುಲುತ್ತಿದ್ದರೆ
ಆರೋಗ್ಯಕರ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮತ್ತು ಆಂಟಿಬಾಡಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಶೀತ ಅಥವಾ ಸೋಂಕು ತಗುಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊರತೆ ಇರಬಹುದು. ಪ್ರೋಟೀನ್ಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸಿ.
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ಕಾಲುಗಳು, ಕಣಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತ ಉಂಟಾಗಬಹುದು
ತೀವ್ರವಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊರತೆಯು ಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಣಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಅಪರೂಪದ ಲಕ್ಷಣವಾದರೂ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಊತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.
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ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಬಯಕೆ ಉಂಟಾಗುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷಣ
ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಬಯಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಸಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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