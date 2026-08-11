ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ದೇಹದ ಪ್ರಕೃತಿಯೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಿತವೆನಿಸುವ ಹಾಲು ನಿಮಗೆ ಅಹಿತವೆನಿಸಿದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಿರಬಹುದು. ‘ಈ ಸಮಸ್ಯೆ’ ಇರುವವರು ಹಾಲನ್ನು ಅವೈಡ್ ಮಾಡಿ..
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ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ 'ಅಮೃತ'ವೋ ಅಥವಾ 'ಅಪಾಯ'ವೋ? ಈ 5 ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದರೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ!
ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಒಂದು ಮಾತು ಎಂದರೆ 'ಹಾಲು ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಹಾರ'. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕುಡಿಯುವ ಕಾಫಿ-ಟೀ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಸೇವಿಸುವ ಬಿಸಿ ಹಾಲಿನ ಲೋಟವಿರಲಿ, ಹಾಲು ನಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಪ್ರೋಟೀನ್, ವಿಟಮಿನ್ B12 ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂನಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಗಣಿಯಾಗಿರುವ ಹಾಲು, ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವೂ ಹೌದು. ಆದರೆ, ಇಂದಿನ ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಎಲ್ಲರ ದೇಹಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಎಂದು ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರವೇ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಲಿನ ಸೇವನೆಯ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಅಸಹಜ ಎನಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ 5 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲೇಬೇಕು.
1. ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇಂಟಾಲರೆನ್ಸ್ (ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ):
ಅನೇಕರಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ (Bloating), ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ 'ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಸ್' ಎಂಬ ಕಿಣ್ವ ಬೇಕು. ಇದರ ಕೊರತೆಯಿದ್ದಾಗ ಹಾಲು ವಿಷದಂತೆ ವರ್ತಿಸಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಅಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
2. ಅಲರ್ಜಿಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ:
ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ 'ಕ್ಯಾಸೀನ್' ಅಥವಾ 'ವೇ' ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೆಲವರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಗಿಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ದದ್ದುಗಳು, ತುರಿಕೆ, ಊತ ಅಥವಾ ವಾಂತಿಯಾಗುವುದು ಅಲರ್ಜಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ದೂರವಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
3. ಅಸಿಡಿಟಿ ಮತ್ತು ಎದೆಯುರಿ:
ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶವಿರುವ (Full Cream Milk) ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಮಗಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಎಚ್ಚರ! ಅಸಿಡಿಟಿ ಅಥವಾ ಆಸಿಡ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಇದು ಎದೆಯುರಿ ಮತ್ತು ಹುಳಿ ತೇಗನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬು ಜೀರ್ಣವಾಗಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾರವಾದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.
4. ತ್ವಚೆಯ ಮೇಲಿನ ಮೊಡವೆಗಳು:
ಆಧುನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಮೊಡವೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪದೇಪದೇ ಮೊಡವೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಾಲಿನ ಸೇವನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
5. ಪರ್ಯಾಯಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ:
ಹಾಲು ನಿಮಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯಗಳಿವೆ. ಸೋಯಾ ಹಾಲು, ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಓಟ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ಹಾಲಿನಂತೆಯೇ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೂ ಸುಲಭ.
ಕೊನೆಯ ಮಾತು:
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ದೇಹದ ಪ್ರಕೃತಿಯೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಿತವೆನಿಸುವ ಹಾಲು ನಿಮಗೆ ಅಹಿತವೆನಿಸಿದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಯಾವಾಗಲೂ ತಜ್ಞ ಆಹಾರ ವೈದ್ಯರ (Nutritionist) ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ದನಿಯನ್ನು ಆಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ!