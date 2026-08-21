ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಕೈಬರಹದ 688 ಸಂದೇಶಗಳ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಸಂಗ್ರಹವು 'ಸಫ್ರಾನ್-ಆರ್ಟ್' ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ₹16.20 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಈ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಚರಕ, ಪತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಸಹ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬಿಕರಿಯಾಗಿವೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಸಹಿ ಹಾಗೂ ಕೈಬರಹವುಳ್ಳ 688 ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಂದೇಶಗಳ ಅಪರೂಪದ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಸಂಗ್ರಹವೊಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ 'ಸಫ್ರಾನ್-ಆರ್ಟ್' (Saffronart) ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹16.20 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾದ ‘ಭಾರತದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ’ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನೂತನ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
ಆಪ್ತ ಒಡನಾಡಿಗಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದ 'ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಚಿಂತನೆ':
ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಆಪ್ತ ಸಹವರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಆನಂದ್ ಟಿ. ಹಿಂಗೊರಾನಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ವಿದ್ಯಾ ನಿಧನರಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸತತ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೈಬರಹದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವುಗಳನ್ನು ನಂತರ ‘ಅ ಥಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ’ (A Thought for the Day) ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ‘ಗಾಂಧಿ: ಆನಂದ್ ಟಿ. ಹಿಂಗೊರಾನಿ ಅವರ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಕರಿಯಾಗಿದೆ.
ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯಲ್ಲೇನಿದೆ?
ಈ ಮಹತ್ವದ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಾದ ಸತ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಅಪರಿಗ್ರಹ (Non-possession), ನಿರ್ಭಯತೆ, ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮಭಾವ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಿವಾರಣೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ರಾಮನಾಮ, ಕಾಯಕ, ಸ್ವದೇಶಿ, ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಕುರಿತಾದ ಆಳವಾದ ಚಿಂತನೆಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಇದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯ ನಾಯಕನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದ ಕರುಣೆ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
₹1 ಕೋಟಿಗೆ ಬಿಕರಿಯಾದ ಗಾಂಧೀಜಿಯ 'ಚರಕ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ':
ಈ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಹಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಸಹ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ:
ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಚರಕ (Peti Charkha): ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಚರಕ ಮತ್ತು ನೂಲುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಸ್ತಿನ ಕುರಿತ 2 ಪತ್ರಗಳು ₹1.02 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ.
ದೇವರ ಬಗೆಗಿನ ಚಿಂತನೆಗಳು (Message on God): ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹಾಗೂ ದೇವರ ಕುರಿತ 3 ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ಸೆಟ್ ₹1.68 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.
ಗಾಂಧೀಜಿ ಸಹಿಯುಳ್ಳ ಫೋಟೋ: ಗಾಂಧೀಜಿ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ₹78 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹರಾಜಾಗಿದೆ.
ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ಕಾರ್ಡ್ಗಳು: ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಕುರಿತ ಪತ್ರಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ₹57.60 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.
"ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಬಿಂಬಿಸುವ ಇಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು ಹರಾಜಾಗಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬೋಧಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಬರಹಗಳು ಸಾಕ್ಷಿ."
— ದಿನೇಶ್ ವಜಿರಾನಿ, ಸಫ್ರಾನ್-ಆರ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ.