ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದಂದು ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ದೊರೆಯಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಸುಂದರ ಕನ್ನಡ ಶುಭಾಶಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!
ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ-ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ದೇವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ದೊರೆಯಲಿ ಎಂಬುದು ಭಕ್ತರ ಆಶಯ.
ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಹೀಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ!
ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದವರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಸಂದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಕೆಲವು ಸುಂದರ ಸಂದೇಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಪ್ರೀತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!
“ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸದಾ ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರಲಿ. ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು.”
“ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಜೊತೆಯಾಗಿರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ, ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಸದಾ ನೆಲೆಸಿರಲಿ. ಶುಭ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ!”
WhatsApp ಸ್ಟೇಟಸ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಿಶಸ್!
“ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೃಪೆ, ಸಂತೋಷದ ಬೆಳಕು, ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರಲಿ. ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು!”
“ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯಲಿ. ಶುಭ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ!”
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ!
ಈ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬವು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿ. ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಭರವಸೆ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮೂಡಲಿ.
- ಕಷ್ಟಗಳ ಕತ್ತಲು ಸರಿಯಲಿ, ಖುಷಿಯ ಬೆಳಕು ಮನೆ ಬೆಳಗಲಿ. ಬೇಡಿದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಈಡೇರಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!
- ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ನಿಮಗೆ ಆಯುಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ ನೀಡಿ ಕಾಪಾಡಲಿ. ನಿಮಗೂ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
- ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಯಶಸ್ಸು, ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಗೂ ಸಿರಿ-ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸಲಿ. ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
ಕುಟುಂಬದವರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾರೈಕೆಗಳು!
ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬವು ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭ. ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಅಮ್ಮ, ಅಕ್ಕ, ತಂಗಿ, ಪತ್ನಿ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಬಹುದು. “ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸಿರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗಲಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಸದಾ ನಿಮ್ಮದಾಗಿರಲಿ. ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು” ಎಂದು ಹಾರೈಸುವ ಮೂಲಕ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.