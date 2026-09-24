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- ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೆಗೆದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪಕೋಡಾ ಮೆತ್ತಗಾಗುತ್ತಾ? ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ವಸ್ತು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ!
ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೆಗೆದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪಕೋಡಾ ಮೆತ್ತಗಾಗುತ್ತಾ? ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ವಸ್ತು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ!
Kitchen Tips: ಪಕೋಡಾ ಕರಿದ ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೆತ್ತಗಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕೆಲವು ಸರಳ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಪಕೋಡಾಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಈ ಸುಲಭ ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಸಂಜೆ ಚಹಾ ಜೊತೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಪಕೋಡ
ಸಂಜೆಯ ಚಹಾದ ಜೊತೆ ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾದ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಪಕೋಡಾ ತಿನ್ನುವುದೆಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ? ಆದರೆ ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಪಕೋಡಾ ತಯಾರಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವು ಮೆತ್ತಗಾಗಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಪಕೋಡಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ತಿನ್ನುವ ಮಜಾ ಹೆಚ್ಚು.
ಪಕೋಡ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರಲು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟಿಪ್ಸ್
ಪಕೋಡಾಗಳು ಬೇಗ ಮೆತ್ತಗಾಗಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಕರಿದ ನಂತರ ಅವು ತಣ್ಣಗಾಗುವಾಗ ಒಳಗಿರುವ ಆವಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಪಕೋಡಾಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ಟವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಗ, ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆವಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ಪಕೋಡಾ ಮೆತ್ತಗಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಕೋಡಾಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಈ ಕೆಲವು ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.
ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ
ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟಿನ ಪಕೋಡಾ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಪಕೋಡಾಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. 1 ಕಪ್ ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು 2–3 ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ. ಆದರೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಬಳಸಿ
ಪಕೋಡಾಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿಸಲು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು. 1 ಕಪ್ ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟಿಗೆ 2–3 ಚಮಚ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಹಾಗೂ 1 ಚಿಕ್ಕ ಚಮಚ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಪಕೋಡಾ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಳಗಿನಿಂದ ಮೃದುವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಹೆಚ್ಚು ಸೇರಿಸಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಪಕೋಡಾ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು.
ತಣ್ಣೀರು ಬಳಸಿ
ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟಿನ ಬ್ಯಾಟರ್ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಕೋಲ್ಡ್ ನೀರು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಿಶ್ರಣ ಕರಿಯುವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಪಕೋಡಾದ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಸೇರದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ.
ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಅರಾರೂಟ್ ಪೌಡರ್
ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟಿನ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಚಿಟಿಕೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಹಾಗೂ 1 ಚಮಚ ಅರಾರೂಟ್ ಪೌಡರ್ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಪಕೋಡಾಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಬ್ಬಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅರಾರೂಟ್ ಪೌಡರ್ ಪಕೋಡಾಗಳಿಗೆ ಗರಿಗರಿಯಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ಬರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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