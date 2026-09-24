- Home
- Life
- Kitchen
- Mushroom Storage Tips: ಅಣಬೆ ಬೇಗ ಕೊಳೆಯುತ್ತಾ? ತಾಜಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Mushroom Storage Tips: ಅಣಬೆ ಬೇಗ ಕೊಳೆಯುತ್ತಾ? ತಾಜಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
ಅಣಬೆ ರುಚಿ ಜೊತೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತರಕಾರಿ. ಆದ್ರೆ ಅಣಬೆಯ ಜೀವಿತಾವಧಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸೋದು ಕಷ್ಟ. ಅದು ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಲೋಳೆಯಾಗಿ, ಬಣ್ಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರಳ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.
ಅಣಬೆ ಸಂಗ್ರಹ
ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಿಂದ ತಂದ ಅಣಬೆ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಾಂಶವಿದ್ರೂ ಅದು ಲೋಳೆಯಾಗಿ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅಣಬೆ ಕೊಳೆತು ಬಳಕೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್
ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಂದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪಾಲಿಥಿಲೀನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಡಿ. ತೇವಾಂಶವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಳಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವು ಬೇಗನೆ ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ.
ಕಾಗದದ ಚೀಲ ಬಳಸಿ
ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಕಂದು ಕಾಗದದ ಬ್ಯಾಗ್. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಂದ ಅಣಬೆಯನ್ನು ತೊಳೆಯದೆ ಕಾಗದದ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಕಾಗದದ ಚೀಲವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹಾಳಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ತೊಳೆಯೋದು ತಪ್ಪು
ಅಣಬೆಗಳು ಸ್ಪಂಜಿನಂತೆ ನೀರನ್ನು ಬೇಗನೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ ಅಥವಾ ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ತೊಳೆದು ಫ್ರಿಜ್ ನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಅವು 24 ರಿಂದ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ.
ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪಾತ್ರೆ - ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್
ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ. ಕೆಳಭಾಗ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಪೇಪರ್ ಟವೆಲ್ ಅಥವಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ನಿಂದ ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಸಡಿಲವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ.
ಫ್ರೀಜ್
ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ 3-4 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖದಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಜಿಪ್ಲಾಕ್ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು, ಅಣಬೆಗಳನ್ನು 2-3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುದಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ, ತಕ್ಷಣ ಅವುಗಳನ್ನು ಐಸ್-ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಫ್ರೀಜರ್ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಇಡಿ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.