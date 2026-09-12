ಹೋಟೆಲ್ನಂತೆಯೇ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಜಿಲೇಬಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸವಿಯಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಮೈದಾ, ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್, ಮೊಸರು, ಅರಿಶಿನ ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಕಲರ್, ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ, ಸಕ್ಕರೆ, ನೀರು, ಏಲಕ್ಕಿ, ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ.
ಮೈದಾ, ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್, ಮೊಸರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ. ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾಗಿರಬಾರದು.
ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ 8–10 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಇಡಿ. ಹಿಟ್ಟು ಹುದುಗಿದಾಗ ಜಿಲೇಬಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಗರಿಗರಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಒಂದು ಎಳೆ ಪಾಕವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಹುದುಗಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ, ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ದುಂಡಗೆ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಜಿಲೇಬಿ ಆಕಾರ ನೀಡಿ. ಜಿಲೇಬಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯಿರಿ.
ಜಿಲೇಬಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯಿರಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕರಿಯುವುದರಿಂದ ಜಿಲೇಬಿ ಗರಿಗರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಜಿಲೇಬಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬಿಸಿ ಪಾಕಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ. 1–2 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ.
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