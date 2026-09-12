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ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಗರಿಗರಿ ಜಿಲೇಬಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್

ಹೋಟೆಲ್‌ನಂತೆಯೇ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಜಿಲೇಬಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸವಿಯಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

food Sep 12 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Pinterest
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ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

ಮೈದಾ, ಕಾರ್ನ್‌ಫ್ಲೋರ್, ಮೊಸರು, ಅರಿಶಿನ ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಕಲರ್, ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ, ಸಕ್ಕರೆ, ನೀರು, ಏಲಕ್ಕಿ, ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ.

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ಹಿಟ್ಟು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಮೈದಾ, ಕಾರ್ನ್‌ಫ್ಲೋರ್, ಮೊಸರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ. ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾಗಿರಬಾರದು.

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ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹುದುಗಲು ಬಿಡಿ

ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ 8–10 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಇಡಿ. ಹಿಟ್ಟು ಹುದುಗಿದಾಗ ಜಿಲೇಬಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಗರಿಗರಿ ಬರುತ್ತದೆ.

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ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ

ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಒಂದು ಎಳೆ ಪಾಕವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.

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ಜಿಲೇಬಿಗೆ ಆಕಾರ ನೀಡಿ

ಹುದುಗಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ, ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ದುಂಡಗೆ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಜಿಲೇಬಿ ಆಕಾರ ನೀಡಿ. ಜಿಲೇಬಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯಿರಿ.

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ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯಿರಿ

ಜಿಲೇಬಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯಿರಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕರಿಯುವುದರಿಂದ ಜಿಲೇಬಿ ಗರಿಗರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಜಿಲೇಬಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬಿಸಿ ಪಾಕಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ. 1–2 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ.

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