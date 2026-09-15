ಸ್ಟೌವ್ನ ಈ ಭಾಗ ಮರೆತರೆ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ! ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ
ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಸ್ಟೌವ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಗ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ಎಣ್ಣೆಯ ಜಿಡ್ಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರೀಬೇಡಿ!
ಒಲೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಅಡುಗೆಮನೆ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಒಲೆಯನ್ನು ದೇವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಡುಗೆ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಒಲೆಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಕಾಣಬಹುದು. ಅಡುಗೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ಟೌವ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬಹುತೇಕರು ಸ್ಟೌವ್ ಆನ್ ಮಾಡುವ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಯಾಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು?
ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೌವ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಣ್ಣದಾದ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಗ್ಯಾಪ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯ ಜಿಡ್ಡಿನಂತ ಕೊಳೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಜಿಡ್ಡಿನ ಪದಾರ್ಥ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊಳೆಯಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೌವ್ ಜೊತೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಸಹ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು.
ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?
ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೌವ್ಗಳ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಈ ಸ್ಟೌವ್ಗಳಿದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ತೆಗೆದು 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಸಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾಗೆ ನಿಂಬೆರಸ ಸೇರಿಸಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಸ್ಟೌವ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸಣ್ಣದಾಗ ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಲುಕಿರೋ ಕಸ ತೆಗೆಯಿರಿ.
ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ನರ್ನಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಉರಿಯದಿದ್ದಾಗ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬದಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಹಿಡತ ಬಿಗಿ ಅಥವಾ ಸಡಿಲವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ಬದಲಿಸಿ. ಈ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದು ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಸ್ಟೌವ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್
ಇಂದು ಸ್ಟೌವ್ಗಳು ಸ್ಟೀಲ್, ಮಾರ್ಬಲ್, ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾದರಿಯ ಸ್ಟೌವ್ ಇದ್ರೂ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆರಸ ಸೇರಿಸಿ ಗಾಢವಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿ. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ನ್ನು ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಸವರಿ 10-15 ನಿಮಿಷದ ಬಳಿಕ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು, ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ವಿಧಾನ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೌವ್ ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
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