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- ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಂಗಡಿಯವರು ಹೇಳಿದ ರಹಸ್ಯ .. ಕೇವಲ 10 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿ ಬಟ್ಟೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ
ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಂಗಡಿಯವರು ಹೇಳಿದ ರಹಸ್ಯ .. ಕೇವಲ 10 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿ ಬಟ್ಟೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ
Home dry cleaning tips: ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಸಿಲ್ಕ್ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಕಲೆಯಾದಾಗ ನೂರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಚಿಂತೆ ಇನ್ನು ಬೇಡ. ಕೇವಲ 10 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ಟಿಪ್ಸ್
ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ಟಿಪ್ಸ್
ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಸಿಲ್ಕ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಅಥವಾ ಡಿಸೈನರ್ ಉಡುಪುಗಳ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಕಲೆ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಬಿದ್ದಾಗ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಅವುಗಳನ್ನು ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೂರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬಟ್ಟೆ ಬರಲು ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯಬೇಕು. ಆದರೆ, ಈ 'ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟ್ರಿಕ್' ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ (ಕೇವಲ 10-20 ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ) ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ಟೆಗಳ ಹೊಳಪು ಕುಂದದಂತೆ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ಹಾದಿ..
1. ಎಣ್ಣೆಯ ಕಲೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಟಾಲ್ಕಂ ಪೌಡರ್ ಬಳಸಿ
1. ಎಣ್ಣೆಯ ಕಲೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಟಾಲ್ಕಂ ಪೌಡರ್ ಬಳಸಿ
ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಟಾಲ್ಕಂ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಪೌಡರ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕೊಡವಿದರೆ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಕಲೆ ಮಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೆನೆಸುವ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲಿ ಕಲೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಗುರುತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
2. ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬದಲು ಶ್ಯಾಂಪೂ ಮತ್ತು ಕಂಡೀಷನರ್ ಬಳಸಿ
2. ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬದಲು ಶ್ಯಾಂಪೂ ಮತ್ತು ಕಂಡೀಷನರ್ ಬಳಸಿ
ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನ್ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸಾಬೂನು ಅಥವಾ ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಅವು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒರಟಾಗಿಸುತ್ತವೆ.
ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂದಲಿಗೆ ಬಳಸುವ ಶ್ಯಾಂಪೂ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಡೀಷನರ್ ಸೇರಿಸಿ.
ಶ್ಯಾಂಪೂ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದರೆ, ಕಂಡೀಷನರ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಳಪನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.
3. ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ
3. ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ
ತಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಗೆಯಬೇಡಿ.
ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಶ್ಯಾಂಪೂ ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಮೃದುವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ಬ್ರಷ್ ಬಳಸಬೇಡಿ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಬಣ್ಣ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಂದೆನಿಸಿದರೆ, ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ಬಣ್ಣ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
4. ಹಿಂಡಬೇಡಿ, ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ
4. ಹಿಂಡಬೇಡಿ, ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ
ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಗೆದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಂಡಬಾರದು. ಹಿಂಡುವುದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಸುಕ್ಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೆಗೆದು, ಹ್ಯಾಂಗರ್ ಬಳಸಿ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಉಲ್ಟಾ (ಒಳಭಾಗ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತೆ) ಮಾಡಿ ಒಣಗಿಸಬೇಕು.
5. ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನ್ ಶೈಲಿಯ ಇಸ್ತ್ರಿ (Pressing) ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
5. ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನ್ ಶೈಲಿಯ ಇಸ್ತ್ರಿ (Pressing) ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಬಟ್ಟೆಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಒಣಗಿದ ನಂತರ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲು ಬಟ್ಟೆಯ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಇದು ಬಟ್ಟೆಯ ಹೊಳಪನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಡಚುವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಟರೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಮಡಿಕೆ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಯಾರಿಗೆ ಈ ವಿಧಾನ ಸೂಕ್ತ?
ಯಾರಿಗೆ ಈ ವಿಧಾನ ಸೂಕ್ತ?
ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಗಳು, ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಸೂಟ್ ಅಥವಾ ದುಬಾರಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಶರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನೂರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಉಳಿಯುವುದಲ್ಲದೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳ ಆಯಸ್ಸು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಅಥವಾ ನೀರು ತಗುಲಿದರೆ ಹಾಳಾಗುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವಾಶ್ಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಸಾಧಾರಣ ಸಿಲ್ಕ್ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಈ ಶ್ಯಾಂಪೂ ಟ್ರಿಕ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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