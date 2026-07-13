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- ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶರಾವತಿ ಹಿನ್ನೀರಿನ ಜನರು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ; ಇಂದಿನಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಸೇವೆ ಪುನಾರಂಭ!
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶರಾವತಿ ಹಿನ್ನೀರಿನ ಜನರು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ; ಇಂದಿನಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಸೇವೆ ಪುನಾರಂಭ!
ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿದಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಮುಪ್ಪಾನೆ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕಿ ನಡುವಿನ ಲಾಂಚ್ ಸಂಚಾರವು, ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣ ಜುಲೈ 13ರಿಂದ ಪುನರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಕರೂರು ಮತ್ತು ಭಾರಂಗಿ ಹೋಬಳಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಜು.13): ಮಲೆನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶರಾವತಿ ಹಿನ್ನೀರಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಸವಿಯುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕರೂರು ಮತ್ತು ಭಾರಂಗಿ ಹೋಬಳಿ ಸಂಪರ್ಕದ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಂಡಿಯಾದ ಮುಪ್ಪಾನೆ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕಿ ನಡುವಿನ ಲಾಂಚ್ ಸಂಚಾರ ಜುಲೈ 13ರಿಂದ (ಇಂದಿನಿಂದ) ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಸೇವೆ
ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದರಿಂದ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕರೂರು ಹಾಗೂ ಭಾರಂಗಿ ಹೋಬಳಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸನಿಹವಾಗಿದ್ದ ಈ ಜಲಮಾರ್ಗದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಕಾರ್ಗಲ್ ಸಮೀಪದ ಮುಪ್ಪಾನೆ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕಿ ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಜಲಸಾರಿಗೆ ಲಾಂಚ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೂರದ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಮಲೆನಾಡು ಹಾಗೂ ಶರಾವತಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ, ಇದೀಗ ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಲಾಂಚ್ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಪುನಃ ಆರಂಭಿಸಲು ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿದೆ.
ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಲಾಂಚ್ ಸಿದ್ಧ
ಲಾಂಚ್ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಇಡೀ ಲಾಂಚ್ನ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣಾ (Maintenance) ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ನಿತ್ಯ ಓಡಾಟ ನಡೆಸಲು ಲಾಂಚ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಇಂದಿನಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸೇವೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಗಳು ಖಚಿತಪಡಿಸಿವೆ.
ಲಾಂಚ್ ಸೇವೆ ಮರುಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಕರೂರು ಮತ್ತು ಭಾರಂಗಿ ಭಾಗದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರಯಾಣದ ಸೌಲಭ್ಯ ಮರಳಿ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.