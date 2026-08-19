ಮೆಹೆಂದಿ ಹಾಕಿದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಡೇಂಜರ್ ಗೊತ್ತಾ?
Health Tips: ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು, ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈಗಳಿಗೆ ಮೆಹೆಂದಿ ಹಚ್ಚುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಬಣ್ಣ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ಅದೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಊಟ, ತಿಂಡಿ ಸೇವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವೇ? ಮೆಹೆಂದಿ ಹಾಕಿದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಸೇಫ್?
ಮೆಹೆಂದಿ ಹಾಕಿದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಸೇಫ್?
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಗೆ ಗೋರಂಟಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವೈದ್ಯರು ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ಕೈ ತೊಳೆಯಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಗೋರಂಟಿ ಮಾಡಿದ ಕೈಗಳಿಂದ ತಿನ್ನುವುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನಾದರು ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲವರಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಮೆಹೆಂದಿ ಒಂದು ಸಸ್ಯದಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಶೃಂಗಾರ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ನಿಜ. ಶುದ್ಧ ಗೋರಂಟಿಯನ್ನು ಹಾನಿಕಾರಕವಲ್ಲ , ಆದರೆ ನಾವು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಂದು ಬಳಸುವ ಮೆಹೆಂದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ನಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಈ ಮೆಹೆಂದಿ ಹಾಕಿದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಸೇಫ್?
ಕೆಮಿಕಲ್ ಯುಕ್ತ ಮೆಹೆಂದಿ
ಇಂದು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನೇಕ ಹೆನ್ನಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಬಣ್ಣವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗಾಢವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು "ಕಪ್ಪು ಹೆನ್ನಾ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ PPD ಎಂಬ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಸಾಯನಿಕವು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಥವಾ ತುರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಾ?
ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಆಧಾರಿತ ಹೆನ್ನಾವನ್ನು ಕೈಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಕೈಗಳಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲದೇ ಹೋದರೂ, ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅಥವಾ ಅಲರ್ಜಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಶುದ್ಧ ಹೆನ್ನಾ ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ಆಧಾರಿತ ಮೆಹೆಂದಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಮೆಹೆಂದಿ ಬಣ್ಣಗಳಿರುವ ಕೈಗಳಿಂದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಗೋರಂಟಿ ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಮೆಹೆಂದಿ ಬಣ್ಣ ಇರುವ ಕೈಗಳಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ: ಹಬ್ಬಗಳು ಅಥವಾ ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಮೆಹೆಂದಿ ಹಚ್ಚುವಾಗ, ಕೈ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೆಹೆಂದಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಳೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊಳಕು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ನಾವು ತಿನ್ನುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ವಾಂತಿ ಅಥವಾ ಅತಿಸಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗೋರಂಟಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಕೈಗಳು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ.
ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು
ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗೋರಂಟಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅಗ್ಗದ, ರಾಸಾಯನಿಕಯುಕ್ತ ಕಪ್ಪು ಗೋರಂಟಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ. ಗೋರಂಟಿ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ನೀರು ಮತ್ತು ಸಾಬೂನಿನಿಂದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಗೋರಂಟಿ ಇನ್ನೂ ಒದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ನಿಂಗ್, ತುರಿಕೆ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ರಾಶಸ್ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಗೋರಂಟಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಕೈ ನೈರ್ಮಲ್ಯವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.