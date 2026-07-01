Fatty Liver: ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ? ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ, ಈ 6 ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ತಿನ್ನಿ!
ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಕೊಬ್ಬು ಸೇರಿಕೊಂಡರೆ ಅದನ್ನು 'ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್' ಅಂತಾರೆ. ಕುಡಿತದಿಂದ ಬರುವ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬರುವ 'ನಾನ್-ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್' ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಗೆ ಇದೆ.
ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಈ 6 ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ
ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಬ್ಬು ಶೇಖರವಾದರೆ ಅದನ್ನು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕುಡಿತದಿಂದ ಬರುವ ಮತ್ತು ಕುಡಿತ ಇಲ್ಲದೆ ಬರುವ (ನಾನ್-ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್) ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಬೊಜ್ಜು, ಮಧುಮೇಹ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು. ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ತಡೆಯಬಹುದು. ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಇದ್ದವರು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ತಿನ್ನಬಹುದಾದ ಆರು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ...
ಬಾದಾಮಿ, ವಾಲ್ನಟ್ ಸೀಡ್ಸ್
ಬಾದಾಮಿ, ವಾಲ್ನಟ್, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವನ್ನು ಹಸಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಉಪ್ಪು ಹಾಕದೆ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಪ್ಲೇನ್ ಪನೀರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಥವಾ ಮೊಝ್ಝಾರೆಲ್ಲಾ ಚೀಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ ತಿನ್ನಬಹುದು.
ಪನೀರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ಲೇನ್ ಪನೀರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಥವಾ ಮೊಝ್ಝಾರೆಲ್ಲಾ ಚೀಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಪೂರ್ಣ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶವಿರುವ ಪನೀರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಗತ್ಯ.
ಅವಕಾಡೊದಲ್ಲಿರುವ ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ತಡೆಯುತ್ತವೆ
ಅವಕಾಡೊದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಲಿಪಿಡ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೋನೋಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ನಂತಹ ಲಿವರ್ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ತುಂಬಿವೆ.
ಮೊಸರನ್ನು ಬೆರ್ರಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಮೂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಬಹುದು.
ಮೊಸರು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬೆರ್ರಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಮೂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಬಹುದು.
ಮೊಟ್ಟೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬಿನ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.
ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬಿನ ಉತ್ತಮ ಮೂಲ. ಲಿವರ್ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕರಿಮೆಣಸು ಸೇರಿಸಿ ತಿನ್ನಿ. ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಲಿವರ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಲಿವರ್ನ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಲಿನ್ ಅಂಶವೂ ಇದೆ.
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