ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕು-ಸಾವು, ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಂಡ ಅನುಭವ ತಮ್ಮ ಸಂವೇದನೆ ಹಾಗೂ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬದಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ನಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ, ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅನುಭವ ನಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಹೊರಗಿನ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬದಲಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ವೇಳೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಸಾಕಷ್ಟು ನೈಜ ಬದುಕಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟ, ಬದುಕು-ಸಾವು, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಭಿನ್ನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿರುವುದು ತಮ್ಮೊಳಗಿನ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅನುಭವ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ನಟನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದೆ’
ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅನುಭವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶ್ರೀಲೀಲಾ, 'ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ. ಶೇ.100ರಷ್ಟು' ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ನಟನಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೂ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
'ಒಬ್ಬ ನಟನಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವೂ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಅನುಭವಗಳು ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವ, ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂವೇದನೆ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು' ಎಂದು ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೇ ಒಂದೊಂದು ಕಥೆ!
ತಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಶ್ರೀಲೀಲಾ, ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ಕಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟನೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಥೆಯಂತಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ನನ್ನ ಕೋರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಸಾವು ಎರಡನ್ನೂ ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹಿಂದೆ ಒಂದೊಂದು ಕಥೆ ಇರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಂದು ಕಥೆಯೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ನೈಜ ಜೀವನದ ಇಂತಹ ಅನುಭವಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ನಟಿಯಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿವೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಲೀಲಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಸಿನಿಮಾ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಕಥೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಮೂರು-ನಾಲ್ಕು ಇಂತಹ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆ ಅನುಭವಗಳು ನನಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನೀಡಿವೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿವೆ' ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೂ ಗಮನಿಸುವಂತಾಗಿದೆ’
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಎದುರಾಗುವ ವಾಸ್ತವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರನ್ನು ಹಾಗೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನೈಜವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಅದೇ ಅನುಭವ ಈಗ ನಾನು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಜಗತ್ತಿನ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ವಿವರಿಸಿರುವ ಶ್ರೀಲೀಲಾ, ಈ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಪಂಚಗಳ ಅನುಭವವೇ ತಮ್ಮನ್ನು ನಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಬುದ್ಧಳನ್ನಾಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಪ್ರಪಂಚವಿದೆ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಅದ್ಭುತ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಗಳು, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು... ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬಿಳಿ ಕೋಟ್ನ ಪ್ರಪಂಚವಿದೆ. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬದುಕು ಮತ್ತು ಸಾವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಅದೇ ಅನುಭವ ನನ್ನನ್ನು ನಟಿಯಾಗಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಬುದ್ಧಳನ್ನಾಗಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ.. ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಪಂಚ
ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಹೊರಗೆ ಕಂಡ ನೈಜ ಬದುಕಿನ ಅನುಭವಗಳು ಅವರಿಗೆ ಜನರನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿವೆ. ಒಬ್ಬ ನಟಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಬೇಕಾದರೆ, ಆ ಪಾತ್ರದ ಭಾವನೆಗಳು, ನೋವು, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಕಂಡ ನೈಜ ಘಟನೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ಶ್ರೀಲೀಲಾ
ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಇದೀಗ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನುರಾಗ್ ಬಸು ನಿರ್ದೇಶನದ ಮುಂಬರುವ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮೂಲಕ ಅವರು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಧನುಷ್ ಜೊತೆ ‘Om Chapter 1’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದು, ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಬಣ್ಣದ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ನೈಜ ಬದುಕು-ಈ ಎರಡೂ ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವಗಳು ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರ ನಟನಾ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.