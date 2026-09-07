ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಜೊತೆಗಿನ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿಯನ್ನ ಅಮೀಷಾ ಪಟೇಲ್ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಸ್ನೇಹದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇರಿಸಿದ್ದನ್ನ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಿದ ನೆಟ್ಟಿಗನಿಗೆ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಅಮೀಷಾ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗುಸುಗುಸು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಂಬೈನ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟಿಗನೊಬ್ಬ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಮೀಷಾ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ ಈಗ ಸಖತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ.

ಏನಿದು ಘಟನೆ?

ಮುಂಬೈನ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಮೀಷಾ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅಮೀಷಾ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಅವರನ್ನ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಅಮೀಷಾ ಕೈ ಇರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್) ಬಳಕೆದಾರನೊಬ್ಬ, ಅಮೀಷಾ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟ ರೀತಿ ನೋಡಿದರೆ, ಇವರ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿ ನಿಜವಿರಬಹುದು ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ.

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನಾಗದ ನಟಿ ಅಮೀಷಾ, ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೆಗೆದು ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಹೌದು.. ನೀನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ನಿಜ! ನಾನು ಅವನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಅದೆಷ್ಟು ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಂದು ಸಖತ್ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Related Articles

Related image1
ದ್ರಾವಿಡ್, ಕೊಹ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು: ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಮಾತು
Related image2
ಮೋದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ BookMyShow ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್! ಒಂದೇ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್

ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ಸುಮ್ಮನಾಗದ ಅಮೀಷಾ, ನಿನಗೆ ಯಾರೂ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕೋ ಬದಲು ಮೊದಲು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸು, ಆಗ ನಿನಗೆ ಗೆಳೆತನಕ್ಕೂ ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೂ ಇರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಂಡ್ಯ ಈಗ ಯಾರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ?

ಅಂದಹಾಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಸದ್ಯ ಮಾಡೆಲ್ ಮಹೇಕಾ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ರಿಲೇಷನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷವಷ್ಟೇ ಅವರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನತಾಶಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಕೋವಿಕ್ ಜೊತೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ನಂತರ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಹಲವು ನಟಿಯರ ಜೊತೆ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆಯಾದರೂ ಅಮೀಷಾ ಪಟೇಲ್ ಜೊತೆ ಇರುವುದು ಕೇವಲ ಸ್ನೇಹ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

Scroll to load tweet…