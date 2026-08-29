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- ಶಿವಣ್ಣನ ಬಾಲಿವುಡ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಮಾಸ್ ಟೈಟಲ್: ‘ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್’ ಹಿಂದೆ ಏನಿದೆ?
ಶಿವಣ್ಣನ ಬಾಲಿವುಡ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಮಾಸ್ ಟೈಟಲ್: ‘ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್’ ಹಿಂದೆ ಏನಿದೆ?
ಕನ್ನಡದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ‘ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್’ ಎಂದು ಟೈಟಲ್ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಆರ್. ಚಂದ್ರು ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ‘ಓಎಂ’ ಎಂಬ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಟಲ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
‘ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್’
ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟೇರುತ್ತಿರುವ, ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ‘ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುವಂತೆ ‘ಓಎಂ’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ
ಯಮುನಾ ಚಂದ್ರು ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಆನಂದ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಶಿವಣ್ಣರನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವುದು ಕನ್ನಡದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಆರ್. ಚಂದ್ರು.
ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ್ ಹೀರೋ
ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದರೆ, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ್ ಹೀರೋ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದಿ, ಮಲಯಾಳಂ ಹಾಗೂ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ಹೀರೋಗಳಾಗಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 28ರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ.
ಮೊದಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ
‘ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್’ ಶಿವಣ್ಣ ಹೀರೋ ಆಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಲಿದೆ. ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆಯಲು ಆರ್. ಚಂದ್ರು ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ತಿ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎ.ಜೆ. ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಅಂಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತ ಇದೆ.
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