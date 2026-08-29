ಜೈಲರ್ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಈ ನಟನಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಕೈತುಂಬಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, "ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಮಾತನಾಡಿಸಲು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ" ಎನ್ನುವ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿರುವ ಕರಾಳ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿವೆ. ಆದರೆ, ಗಂಡ-ಹೆಂಡ್ತಿ ಬೇರಾಗಿದ್ದು ಏಕೆ ಗೊತ್ತೇ? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ..
Actor Vinayakan personal life-Jailer movie actor Vinayakan news-Vinayakan emotional statement-ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಯ 'ವರ್ಮನ್' ನಿಜಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅನಾಥ: 40 ವರ್ಷದ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗೆ ಬೇಸರದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್!
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ 'ಜೈಲರ್' ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ನಗುವ, ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ 'ವರ್ಮನ್' ಪಾತ್ರ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ತನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಮ್ಯಾನರಿಸಂ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನೇ ನಡುಗಿಸಿದ್ದ ಮಲಯಾಳಂ ನಟ ವಿನಾಯಕನ್, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಂಡರೂ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈಗ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಖ್ಯಾತಿ ಇದ್ದರೂ, ಈ 'ಕರಾಳ' ವಿಲನ್ ಇಂದು ತಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ!
40 ವರ್ಷದ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ 'ದಿ ಎಂಡ್'!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ-ವಿಚ್ಛೇದನಗಳು ಕಾಮನ್. ಆದರೆ ವಿನಾಯಕನ್ ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಬಾಬಿತಾ ಅವರಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಬರೋಬ್ಬರಿ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣದ ನಂತರ! ಹೌದು, ಕೇವಲ 19ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳ ಪ್ರೇಮದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ, ಈಗ ಹಣ್ಣಿನ ಹಣ್ಣು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೂರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
"ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.."
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಕನ್ ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ನೋವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದರು, ಅದು ನನ್ನ ಪತ್ನಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಆ ಸ್ಥಾನ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ," ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ನಡುಕವಿತ್ತು. ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನೂರಾರು ಜನರನ್ನು ಸಾಯಿಸುವ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುವ ನಟ, ಇಂದು ಜೀವನದ 'ಒಂಟಿತನ' ಎಂಬ ಶತ್ರುವಿನ ಮುಂದೆ ಸೋತು ನಿಂತಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ತಪ್ಪು ನನ್ನದೇ ಅಂದ 'ವರ್ಮನ್'!
ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಕೆಸರೆರಚಾಟ ಮಾಡುವುದು ಮಾಮೂಲಿ. ಆದರೆ ವಿನಾಯಕನ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಮುರಿದು ಬೀಳಲು ಅವರು ಪತ್ನಿಯನ್ನು ದೂಷಿಸಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, "ನನ್ನ ಚಂಚಲ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ವರ್ತನೆಯಿಂದಲೇ ಪತ್ನಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕಾರಣ" ಎಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಜಗಳಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಪರಸ್ಪರರ ನೆಮ್ಮದಿಗಾಗಿ ಈ ಜೋಡಿ ದೂರ ಸರಿಯುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ.
ವಿವಾದಗಳ ಸರದಾರನಿಗೆ ಒಂಟಿತನದ ಶಿಕ್ಷೆ?
ವಿನಾಯಕನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ನಟನೆಯಲ್ಲ, ವಿವಾದಗಳೂ ಕೂಡ. ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ ಆರೋಪದಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳವರೆಗೆ ಅವರು ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಈ ನೇರ ನಡೆ ಮತ್ತು ಒರಟು ಸ್ವಭಾವವೇ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಶೂನ್ಯತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಈಗ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಜೈಲರ್ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ವಿನಾಯಕನ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಕೈತುಂಬಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, "ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಮಾತನಾಡಿಸಲು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ" ಎನ್ನುವ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿರುವ ಕರಾಳ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿವೆ. ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಬರಿಸುವ ಈ 'ಸಿಂಹ' ಈಗ ತನ್ನದೇ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರ, "ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟ ಈ ನೋವಿನಿಂದ ಹೊರಬರಲಿ" ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.