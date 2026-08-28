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- ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್: JioHotstarನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗ್ತಿರುವ 5 ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು
ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್: JioHotstarನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗ್ತಿರುವ 5 ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು
ಮಲಯಾಳಂ ಕ್ರೈಂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿವೆ JioHotstarನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾದ 5 ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು. ‘Neru’, ‘Sookshmadarshini’, ‘Abraham Ozler’, ‘21 Hours’ ಮತ್ತು ‘Heaven’ ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
OTT Crime Thriller Movies
ಕ್ರೈಂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಕೊಲೆ, ರಹಸ್ಯ, ತನಿಖೆ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳು ಹೀಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುವ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಜಿಯೋ-ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಓಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ 5 ಮಲಯಾಳಂ ಕ್ರೈಂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
Neru
ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ನಟನೆಯ, 2023ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ನೇರು' ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕೋರ್ಟ್-ರೂಂ ಕ್ರೈಂ ಡ್ರಾಮಾ. ದೃಷ್ಟಿಹೀನ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾಳೆ. ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಅವಳು ಒಂದು ಶಿಲ್ಪವನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾಳೆ, ಇದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಪಿ ಪ್ರಭಾವಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನಾದ್ದರಿಂದ, ಕೇಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರುತ್ತದೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಪರವಾಗಿ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ವಕೀಲರಾಗಿ ವಾದಿಸಿದರೆ, ಎದುರಾಳಿ ಪರ ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೊರಬರುವ ರೀತಿ ಚಿತ್ರದ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಟರ ಅಭಿನಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಜಿಯೋ-ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ತಮಿಳಿನಲ್ಲೂ ನೋಡಬಹುದು.
Sookshmadarshini
2024ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಿನಿ', ಮಾಮೂಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖಾ ಕಥೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಕಥಾನಾಯಕಿ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ವಿಚಿತ್ರ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅವನ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನಗೊಂಡು, ಅವಳೇ ಸ್ವತಃ ತನಿಖೆಗಿಳಿಯುತ್ತಾಳೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಏನೋ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎನಿಸುವಂತೆ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಂತರ ಕಥೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು ಪಡೆದು, ಹಲವು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ತನಕ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುವ ರೀತಿ ಚಿತ್ರದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಚಿತ್ರ ಜಿಯೋ-ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ತಮಿಳಿನಲ್ಲೂ ನೋಡಬಹುದು.
Abraham Ozler
ಜಯರಾಮ್ ನಟನೆಯ, 2024ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಅಬ್ರಹಾಂ ಓಝ್ಲರ್' ಸೀರಿಯಲ್ ಕಿಲ್ಲರ್ನ ಕಥೆಯುಳ್ಳ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ನಿಗೂಢ ಸಾವಿನಿಂದ ತನಿಖೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಕೊಲೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕೇಸ್ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಬ್ರಹಾಂ ಓಝ್ಲರ್, ಕೊಲೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ತನಿಖೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಜಯರಾಮ್ ನಟನೆ ಚಿತ್ರದ ಹೈಲೈಟ್. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಯರಾಮ್ ಮತ್ತು ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಬರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಜಿಯೋ-ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ತಮಿಳು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ.
21 Hours
2022ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ '21 ಅವರ್ಸ್' ಒಂದು ನಿಗೂಢ ಕೊಲೆಯ ಸುತ್ತ ಹೆಣೆದ ಕ್ರೈಂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್. ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನರ್ಸ್ ಒಬ್ಬಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕೊಲೆಯಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಕೇಸ್ ತನಿಖೆ ಶುರು ಮಾಡುವ ನಾಯಕ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ನಿಗೂಢ ಸಾವುಗಳಿರುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸರಣಿ ಘಟನೆಗಳ ಹಿಂದಿರುವುದು ಯಾರು, ಕೊಲೆಗಾರನ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತನಿಖೆ ಬಯಲು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನ ಎನಿಸಿದರೂ, ನಂತರ ಕಥೆ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಜಿಯೋ-ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
Heaven
2022ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಹೆವನ್' ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕ್ರೈಂ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್. ಕಾಡಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಎರಡು ಶವಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ನಿಗೂಢ ಕೊಲೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎನಿಸುವ ಈ ಕೇಸ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವೇನು ಅನ್ನೋದೇ ಸಿನಿಮಾದ ದೊಡ್ಡ ಟ್ವಿಸ್ಟ್. ನಾಯಕನ ತನಿಖಾ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಸಹಜ ನಟನೆ ಚಿತ್ರದ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಲಾಜಿಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದರೂ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಕ್ರೈಂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಜಿಯೋ-ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
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