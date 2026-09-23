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- Hanuman Ansh: ಅಂದು ಸಂತನ ಕಥೆ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಎಂದಿದ್ದ OTTಯೇ ಇಂದು 100 ಕೋಟಿಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ?
Hanuman Ansh: ಅಂದು ಸಂತನ ಕಥೆ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಎಂದಿದ್ದ OTTಯೇ ಇಂದು 100 ಕೋಟಿಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ?
Hanuman Ansh: "ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್" ಚಿತ್ರದ OTT ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕುರಿತು ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ರಾಗಿಣಿ ಸೋನಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಯಾವ OTT ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ? 100 ಕೋಟಿ ಡೀಲ್ ಆಗಿದ್ದು ನಿಜಾನ ಎನ್ನುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ರಾಗಿಣಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
OTT ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ‘ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್’ ರೆಡಿ
ಸಣ್ನ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ‘ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್’ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಜನ ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕಡೆಗೂ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಆಗಿತ್ತು?
ಕೇವಲ 2 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ 48 ನೇ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಚಿತ್ರ ಯಾವ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಡೀಲ್!
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂತನ ಕಥೆ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಎಂದು ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಒಂದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತಂತೆ. ಇದೀಗ ಅದೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹಲವು OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಡೀಲ್ ನೀಡಿವೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಇದೀಗ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ರಾಗಿಣಿ ಸೋನಾ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. .
ಯಾವ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ?
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ರಾಗಿಣಿ "ವಿಶಾಲ್ ಚತುರ್ವೇದಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರದೇ ಆದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ನಾನು ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿವೆ. ನಾನು ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಾಯುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಆಫರ್ಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ 100 ಕೋಟಿ ಆಫರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ OTT ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಘೋಷಿಸುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲ." ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿಯೇ ನೋಡಬೇಕು
ಇದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬಹುದಾದ ಚಿತ್ರ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ರಾಗಿಣಿ ಹೇಳಿದರು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡುವುದು ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮನರಂಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿವೆ. ಆದರೆ OTT ಎಂದರೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೀರಿ, ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಬಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಯಾರಾದರೂ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ, ನೀವು ಗಮನಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಜನರು ಪರದೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಏನು?
‘ಹನುಮಾನ್’ ಅಂಶ್ ಕಥೆಯು ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶಾಲ್ ಚತುರ್ವೇದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಯಂಭು ಮೀಡಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಥೆಯು ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಅವರ "ದಿವ್ಯ ಯಾತ್ರ: ದಿ ಒನ್ ಹೂ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಮೈ ಲೈಫ್" ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.
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