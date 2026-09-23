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- ಸತ್ಯಭಾಮೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಬಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆ.. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜಯನಾ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ?
ಸತ್ಯಭಾಮೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಬಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆ.. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜಯನಾ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ?
ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದು ಎಂದು ತಾವು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬದಲಾಗಿ, ಇಂತಹ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜಯನಾ ಏನಂದ್ರು..?!
Sanskruti Jayana surname-Sanskruti Jayana acting debut-Sanskruti Jayana Satyabhama-Krishnavataram Part 1-ಕುಟುಂಬದ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜಯನಾ ವೈರಲ್ ಮಾತುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ!
ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೊಸ ನಟ-ನಟಿಗೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸವಾಲುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ ಆ ಸವಾಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜಯನಾ, ಇದೇ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. “ನನ್ನಂತಹ ಸರ್ನೇಮ್ ಇರುವ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದರೆ ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು” ಎಂಬ ಅವರ ಮಾತು ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
‘ಕೃಷ್ಣಾವತಾರಂ ಪಾರ್ಟ್ 1: ದಿ ಹಾರ್ಟ್’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜಯನಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸತ್ಯಭಾಮೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಹೇಳಲಾಗುವ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಸತ್ಯಭಾಮೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಇಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಆಶೀರ್ವಾದದಂತೆಯೇ ಅನಿಸಿತು ಎಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸತ್ಯಭಾಮೆಯ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೃಷ್ಣನ ಪತ್ನಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸತ್ಯಭಾಮೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ನಂಬಿದ್ದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು, ತನ್ನದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಂದಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಆಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಬಲ್ಲಳು ಎಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನರಕಾಸುರನ ಸಂಹಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯ ಪಾತ್ರವಿದ್ದು, ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪರಂಪರೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳು ಭಾರತೀಯರ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಮೇಲೂ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರತಂಡ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಪೌರಾಣಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ನೋಡದೆ ಇತಿಹಾಸದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಿತ್ತು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ತಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರವೇ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ. ನಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರವೇ ತಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ನಟನಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಯಾವ ಭಾಷೆಯದ್ದೇ ಆಗಿರಲಿ, ಕಥೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಸವಾಲು ಕಾಣಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ತಮ್ಮ ಆಶಯ ಎಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜಯನಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜ್ಯಪಾಲೆ ಹಾಗೂ ಗುಜರಾತ್ನ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆನಂದಿಬೆನ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳಾಗಿರುವ ಅವರು, ಸಮಾಜಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡುವ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಾಯಿ ಅನಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದು, ತಂದೆ ಜಯೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಹಲವು ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿರುವುದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವರ ಚಿಂತನೆಯ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ.
ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ‘ಕೃಷ್ಣಾವತಾರಂ’ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಾಗ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅರ್ಥವಾಯಿತು ಎಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕವೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದು ಎಂದು ತಾವು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬದಲಾಗಿ, ಇಂತಹ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ನಿಲುವು.
“ನೀವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ; ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು” ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗೆ, ಸತ್ಯಭಾಮೆಯಂತಹ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜಯನಾ, ಕುಟುಂಬದ ಹೆಸರಿನ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚೊಚ್ಚಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಈ ನಟಿಯ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಹೇಗಿರಲಿವೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ.
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