ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್ ಇದೀಗ ಜೇಸನ್ ಸಂಜಯ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಸಿಗ್ಮಾ’ ಸಿನಿಮಾದ ‘ಸುಲೋಚನ’ ಹಾಡಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್. ಥಮನ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿರುವ ಈ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೆಲೋಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

‘ಮಸ್ತ್ ಮಲೈಕಾ’ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಗಾಯಕಿ ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್, ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೆಲೋಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜೇಸನ್ ಸಂಜಯ್ ಅವರ ‘ಸಿಗ್ಮಾ’ ಸಿನಿಮಾದ ‘ಸುಲೋಚನ’ ಹಾಡಿಗೆ ಸಾನ್ವಿ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್. ಥಮನ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿರುವ ಈ ಗೀತೆಯು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬಳಿಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

‘ಮಸ್ತ್ ಮಲೈಕಾ’ ಬಳಿಕ ‘ಸುಲೋಚನ’ದ ಸೊಗಸಾದ ಧ್ವನಿ

ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್ ಗಾಯನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಮೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸುದೀಪ್ ನಟನೆಯ ‘ಮಾರ್ಕ್’ ಸಿನಿಮಾದ ‘ಮಸ್ತ್ ಮಲೈಕಾ’ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಸಾನ್ವಿ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಹಾಡಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ಲಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಅವರ ಗಾಯನಕ್ಕೆ ಯುವಜನರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು.

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ಆ ಹಾಡಿನ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಸಾನ್ವಿ ‘ಸುಲೋಚನ’ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಗಾಯನದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಎಸ್. ಥಮನ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದು, ಸಾನ್ವಿ ಅವರ ಧ್ವನಿಗೆ ಮೆಲೋಡಿಯ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಹಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇಳುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಕಾಲಿವುಡ್‌ನತ್ತ ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್ ಹೆಜ್ಜೆ

ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್ ಇದೀಗ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ಗಾಯನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಜೇಸನ್ ಸಂಜಯ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ ‘ಸಿಗ್ಮಾ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಾನ್ವಿಗೆ ದೊರೆತಿದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಜೇಸನ್ ಸಂಜಯ್, ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಖ್ಯಾತ ಲೈಕಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯುವ ನಟ ಸಂದೀಪ್ ಕಿಶನ್ ಹಾಗೂ ‘ಜಾತಿ ರತ್ನಲು’ ಖ್ಯಾತಿಯ ಫರಿಯಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಭಾಷಾ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾನ್ವಿ ಅವರ ಗಾಯನವೂ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಎಸ್. ಥಮನ್ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೆಲೋಡಿ

‘ಸಿಗ್ಮಾ’ ಚಿತ್ರದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್. ಥಮನ್ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಸುಲೋಚನ’ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಧ್ವನಿಗೆ ಮೆಲೋಡಿಯ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿರುವ ಥಮನ್, ಗೀತೆಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಗೀತ ಅನುಭವವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ‘ಮಸ್ತ್ ಮಲೈಕಾ’ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಸಾನ್ವಿ, ಇದೀಗ ‘ಸುಲೋಚನ’ ಮೂಲಕ ಕಾಲಿವುಡ್ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮುಂದಿನ ಗಾಯನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳತ್ತ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ನೆಟ್ಟಿದೆ.